Такими тайными переговорами чиновники США хотели "заложить основу для потенциальных переговоров о прекращении войны в Украине". Об этом сообщают источники телеканала NBC News.
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Что известно о тайных переговорах в США
Согласно данным СМИ, переговоры состоялись во время визита Лаврова в Нью-Йорк, когда Россия председательствовала в Совбезе ООН. При этом американская и российская стороны официально не комментировали и не подтверждали эту встречу.
Журналисты NBC News выяснили, что американскую сторону представляли:
- Ричард Хаас – действующий председатель Совета по международным отношениям, ведущий американский аналитический центр;
- эксперт по вопросам Европы Чарльз Купчан;
- эксперт по России Томас Грэм.
Все они раньше работали в Белом доме или в Государственном департаменте США. Кроме них, к обсуждению присоединились некоторые бывшие чиновники Пентагона.
С российской стороны, не считая Лаврова, присутствовали "ученые, руководители крупнейших аналитических центров и исследовательских институтов" страны-террористки, якобы оказывающие влияние на принятие решений Владимиром Путиным или имеющие контакты с Кремлем.
Источники NBC News утверждают, что целью таких контактов было "поддержание каналов связи с Россией открытыми, где это возможно, и установление возможностей для предстоящих переговоров, компромиссов и дипломатии по прекращению войны".
Как на эти "переговоры" реагируют в Украине
В Офисе Президента Украины в комментарии журналистам NBC News сказали, что не будут комментировать сообщения из источников о переговорах между США и Россией.
В то же время в ОП подчеркнули, что позиция Киева неизменна:
Судьба Украины не может разрешаться без Украины. Об этом много раз говорили и президент, и все наши официальные спикеры. Не анонимно, а совершенно конкретно и публично,
– говорится в сообщении.