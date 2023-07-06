Такими таємними переговорами експосадовці США хотіли "закласти основу для потенційних переговорів про припинення війни в Україні". Про це повідомляють джерела телеканалу NBC News.

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Що відомо про таємні переговори у США

Згідно з даними ЗМІ, переговори відбулись під час візиту Лаврова до Нью-Йорка, коли Росія головувала в Раді безпеки ООН. При цьому американська та російська сторони офіційно не коментували й не підтверджували цієї зустрічі.

Журналісти NBC News з'ясували, що американську сторону представляли:

Річард Хаас – чинний голова Ради з міжнародних відносин, провідного американського аналітичного центру;

експерт із питань Європи Чарльз Купчан;

експерт з питань Росії Томас Грем.

Усі вони раніше працювали в Білому домі або Державному департаменті США. Окрім них, до обговорення долучились деякі колишні посадовці Пентагону.

Із російського боку, не враховуючи Лаврова, були присутні "науковці, керівники найбільших аналітичних центрів і дослідницьких інститутів" країни-терористки, які нібито мають вплив на ухвалення рішень Владіміром Путіним або мають контакти з Кремлем.

Джерела NBC News стверджують, що метою таких контактів було "підтримування каналів зв'язку з Росією відкритими, де це можливо, і з'ясування можливостей для майбутніх переговорів, компромісів і дипломатії щодо припинення війни".

Зверніть увагу. Річард Хаас і Чарльз Купчан доволі довго просувають наративи про необхідність якнайшвидшого початку переговорів між Росією та Україною. Мовляв, головне "припинити стріляти".

Як на ці "переговори" реагують в Україні

В Офісі Президента України в коментарі журналістам NBC News сказали, що не коментуватимуть повідомлення із джерел про переговори між США й Росією.

Водночас в ОП наголосили, що позиція Києва незмінна:

Доля України не може вирішуватися без України. Про це багато разів говорили і президент, і всі наші офіційні спікери. Не анонімно, а цілком конкретно і публічно,

– мовиться в повідомленні.