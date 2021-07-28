Бывшие менеджеры НАК отдали Фирташу дешевый газ, который теперь продают на коммерческом рынке

С подачи бывших руководителей "Нафтогаза" олигарх Фирташ заработал на перепродаже промышленности предназначенного для населения дешевого газа.

По его словам, весной текущего года, когда цена на газ резко выросла и правительство приняло решение продавать газ украинской добычи населению по низкой цене, компания Фирташа покупала его по договору с "Нафтогазом" для перепродажи бизнесу по коммерческой цене. На чем неплохо заработала. Кроме того, в результате реализации этой схемы, по подсчетам экономиста, "льготный" газ для населения закончится уже в сентябре.

"Облгазы Фирташа", которые контролируют на самом деле 70% поставок населению получают 81% газа для него и… прогнозируемо 11%+ от этого объема (который для них избыточен изначально) – продают на "коммерческом рынке". То есть по 10 грн.+ промышленным предприятиям. Получается "суперприбыль" в проекте, который Президент Зеленский придумал при помощи своих советников и одобрил лично. Льготная цена. В условиях безудержного роста мировых цен. Для населения… А получилось – для коммерческих клиентов Фирташа", – объяснил Кухар.