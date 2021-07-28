За словами Михайла Кухара, навесні поточного року, коли ціна на газ різко зросла і уряд прийняв рішення продавати газ українського видобутку населенню за низькою ціною, компанія Фірташа купувала його за договором з "Нафтогазом" для перепродажу бізнесу за комерційною ціною. На чому непогано заробила. Крім того, в результаті реалізації цієї схеми, за підрахунками економіста, "пільговий" газ для населення закінчиться вже у вересні.

"Облгази Фірташа", які контролюють насправді 70% поставок населенню, отримують 81% газу для нього і прогнозовано 11% від цього обсягу (який спочатку був для них надлишковим) – продають на "комерційному ринку". Тобто по 10 грн промисловим підприємствам. Виходить "суперприбуток" в проєкті, який Президент Зеленський придумав з допомогою своїх радників і схвалив особисто. Пільгова ціна. В умовах нестримного зростання світових цін. Для населення ... А вийшло – для комерційних клієнтів Фірташа", – пояснив Кухар.