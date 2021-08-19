Ветераны армии США отреагировали на ситуацию в Афганистане – Голос Америки

Военную операцию в Афганистане США начали в 2001 году. 20 лет спустя бывшие военные армии США рассказали, как относятся к захвату власти "Талибаном".

Бывший военнослужащий воздушных сил США Стив Гатчерсон отметил, что на события в Афганистане пока трудно смотреть. "Мы потеряли столько человеческих сил и денег, чтобы сохранить то, что имеем, и теперь все это потеряно в одно мгновение", – добавил он.

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Ронда Лоусон, которая служила спикером армии США, вспомнила попытку военных США обучать афганскую армию. Она отметила, что то, как быстро власть захватили талибы – шокирует.

Афганцы протестовали против "Талибана"

Первые протесты против режима "Талибана", которые состоялись в двух афганских городах, закончились избиениями и жертвами. По меньшей мере 3 человека погибли в городе Джелалабад, когда, по словам очевидцев, попытались установить на городской площади флаг Афганистана.

Конгрессмены посетили учебный центр в Яворове

Делегация американских законодателей посетила военный учебный центр в Яворове. Конгрессмены увидели, как американские солдаты сотрудничают с украинскими. Конгрессмены Адам Смит и Рик Ларсен пообщались со служащими 81-й ударной бригады США, а также Нацгвардии штата Вашингтон, которые служат в Украине.

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