Сейчас Александр Азаров выступает от объединения бывших белорусских силовиков BYPOL. Впрочем, когда-то он работал в белорусской милиции и хорошо знаком с ее методиками.

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Признания Протасевича выбиты под пытками

Азаров говорит, что сразу понял: Протасевич будет давать показания. Поскольку, зная методы белорусских властей, КГБ трудно было отказаться от дачи показаний По словам экс-силовика, их методы очень напоминают 1937 год.

Что это под давлением – это 100%. Не только под давлением, но и под пытками, так как видны следы телесных повреждений – на запястьях рук, лицо у него вообще неправильной формы... на нем какие-то выпуклости, которые могут быть от применения физического воздействия. Они, возможно, загримированы,

– предположил Азаров.

Сейчас, как рассказал Азаров, по неподтвержденной информации, в здании главного управления по борьбе с организованной преступностью сотрудники могут:

класть людей на пол,

бить резиновой дубинкой,

стрелять из незаряженного пистолета в голову, от чего люди могут мочиться, и так далее.

Силовики, как сказал полковник, сейчас применяют любые методы, чтобы человек признался в том, что им нужно. А также применяются методы внутрикамерной разработки: если человек не согласился сразу давать показания, его помещают в камеру, куда подсаживают определенных лиц.

После пребывания с ними рядом в камере, человек рассказывает все, что угодно.

"Признание" главного редактора телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича в эфире белорусского госканала ОНТ подверглись критике от его соратников и близких: родители говорят, что сына держат в заложниках, в штабе Светланы Тихановской отмечают, что комментарии даны явно под давлением.

Протасевич не воевал на Донбассе

Кроме того, Азаров в эфире прокомментировал заявление белорусских властей о том, что якобы Протасевич принимал участие в войне на Донбассе в составе батальона "Азов".

По словам Азарова, у него еще со времен службы в белорусской милиции есть точная информация о том, что КГБ Беларуси уже допрашивали Протасевича по поводу его поездки и убедились, что речь шла только о репортерской работе.

Роман действительно находился в зоне АТО... Но у нас есть стопроцентная информация, которую я получил, когда работал тогда, что в августе 2015 года Протасевича вызвали в четвертое Главное управление КГБ... там проводился его допрос. Согласно ему, КГБ пришло к выводу, что Протасевич не воевал на Донбассе,

– рассказал экс-силовик.

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