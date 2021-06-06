Зараз Олександр Азаров виступає від об'єднання колишніх білоруських силовиків BYPOL. Втім, колись працював у білоруській міліції і добре знайомий з її методиками.
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Зізнання Протасевича вибиті під тортурами
Азаров розповідає, що одразу зрозумів: Протасевич буде давати свідчення. Оскільки, знаючи методи білоруської влади, КДБ важко було відмовитися від давання показів За словами екссиловика, їх методи дуже нагадують 1937 рік.
Що це під тиском – це 100%. Не тільки під тиском, а й під тортурами, тому що видно сліди тілесних ушкоджень – на зап'ястях рук, обличчя у нього взагалі неправильної форми… на ньому є якісь опуклості, які можуть бути від застосування фізичного впливу. Вони, можливо, загримовані,
– припустив Азаров.
Зараз, як розповів Азаров, за підтвердженою інформацією, в будівлі головного управління з боротьби з організованою злочинністю співробітники можуть:
- класти людей на підлогу,
- бити гумовим кийком,
- стріляти з незарядженого пістолета в голову, від чого люди можуть мочитися, і так далі.
Силовики, як сказав полковник, зараз застосовують будь-які методи, аби людина зізналася в тому, що їм потрібно. А також застосовуються методи внутрішньокамерної розробки: якщо людина не погодилася одразу давати покази, її поміщують в камеру, куди підсаджують певних осіб.
Після перебування з ними поруч у камері, людина розповідає все, що завгодно.
Протасевич не воював на Донбасі
Крім того, Азаров в ефірі прокоментував заяви білоруської влади про те, що нібито Протасевич брав участь у війні на Донбасі в складі батальйону "Азов".
За словами Азарова, у нього ще з часів служби в білоруській міліції є точна інформація про те, що КДБ Білорусі вже допитував Протасевича з приводу його поїздки і переконався, що мова йшла тільки про репортерську роботу.
Роман дійсно перебував в зоні АТО… Але у нас є стовідсоткова інформація, яку я отримав, коли працював тоді, що в серпні 2015 року Протасевича викликали в четверте Головне управління КДБ... там проводився його допит. Згідно з ним, КДБ прийшло до висновку, що Протасевич не воював на Донбасі,
– розповів екссиловик.
Головне про "інтерв'ю" Протасевича
- 3 червня на білоруському державному телеканалі вийшло кількагодинне "інтерв'ю" з затриманим Романом Протасевичем.
- У ньому журналіст "визнав" свою провину в організації масових заворушень, а головною метою назвав – крах економіки країни і голодні бунти.
- Він схарактеризував самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка як "людину зі сталевими яйцями" і назвав список людей, які брали участь у діяльності NEXTA.
- Наприкінці так званого "інтерв'ю" Протасевич розплакався і сказав, що "більше не хоче лізти у ніякі розбірки". Саме у той момент на його руках глядачі помітили сліди від кайданків.
- Батько активіста впевнений, що сина шантажували, адже у сусідній камері утримують його дівчину – Софію Сапегу.
- Детальніше про спілкування Протасевича із пропагандистами, читайте за цим посиланням.