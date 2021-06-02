Обвиняемый в расстрелах на Майдане беркутовец пошел на службу к оккупантам

Экс-бойца подразделения "Беркут" Сергея Зинченко, которого обвиняют в расстрелах на Майдане, ранее передали в рамках обмена пленными на оккупированную территорию. Теперь он присоединился к незаконным вооруженным формированиям оккупантов.

Бывший беркутовец до сих пор находится в Донецке. Об этом на заседании Святошинского районного суда Киева сообщил прокурор Игорь Земсков.

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Экс-беркутовец Зинченко присоединился к рядам боевиков

По словам Земскова, 3 беркутовцев, которых обвиняли в расстреле 48 активистов Майдана, освободили в рамках обмена пленными в декабре 2019 года. Речь идет о Сергее Зинченко, Павле Аброськине и Олеге Янишевском.

По информации прокуратуры, Зинченко поступил на службу в 1-ый армейский корпус так называемой "ДНР". Это подтверждают фото из его социальных сетей.

Детали о 2 других бойцах "Беркута"

Согласно данным пограничников, Павел Аброськин мог выехать в Россию. В связи с этим, прокуратура просит суд разрешить заочный процесс. Кроме того, в это дело хотят добавить и дело Александра Маринченко и Сергея Тамтуры, которые после обмена вернулись в Киев.

Также прокурор сообщил, что Интерпол отказался разыскивать Зинченко, Аброськина и Янишевского, объяснив это политическими причинами.