Прокуратура подтвердила задержание "майдановца" в Испании: будут настаивать на экстрадиции
Начальник департамента Офиса генпрокурора Алексей Донской рассказал, что испанская сторона 6 мая подтвердила задержание гражданина Украины. В ОГП подтвердили, что действительно подавали запрос на экстрадицию "майдановца".
Источник:"Радио Свобода"
Подтверждение о задержании испанская сторона передала Департаменту международного сотрудничества Нацполиции. Департамент сообщил информацию в прокуратуру. Об этом Алексей Донской сообщил в комментарии журналистам.
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Подтверждение от Офиса генпрокурора
В Офисе генпрокурора подтвердили, что действительно подавали запрос на экстрадицию мужчины, которого подозревают в убийстве 2 полицейских во время Революции Достоинства.
"Только что мы получили подтверждение из Департамента международного сотрудничества Нацполиции. Испанская сторона сообщила им о задержании гражданина Украины по запросу Офиса генпрокурора на экстрадицию", – рассказал начальник департамента Офиса генпрокурора.
Алексей Донской не называет его имени, чтобы не раскрывать тайну следствия. В комментарии "Украинской правде" он рассказал, что прокуратура будет настаивать на экстрадиции и содержании его под стражей. Если испанская сторона будет требовать дополнительные документы, то прокуратура даст.
Детали от прокуратуры
Алексей Донской рассказал, что речь идет об участнике Революции Достоинства. Его обвиняют в том, что он вместе с другими лицами вел огонь по стражам порядка из здания Консерватории на майдане Независимости 20 февраля 2014 года.
Начальник департамента Офиса генпрокурора также добавил, что о подозрении гражданину сообщили еще в январе 2018 года.
"Сначала он участвовал в следственных действиях. Никакой меры пресечения ему не избирали. Однако впоследствии он не явился на допрос ни 25, ни 26 января 2018 года. Тогда прокуратура впервые обратилась в суд о задержании подозреваемого. В марте 2020 года суд удовлетворил нашу просьбу", – убежден Донской.
Алексей Донской рассказал, что этот закон не может быть применен из-за того, что действующий Уголовный процессуальный кодекс прямо запрещает применять в уголовных производствах нормы законодательства, которые противоречат этому кодексу.
Предыстория задержания украинца в Испании
- 5 мая в Испании полицейские задержали мужчину, которого подозревают в причастности к убийствам по меньшей мере 2 силовиков на Майдане в 2013 году. Украинские правоохранители объявляли его в международный розыск.
- По данным источников "Цензор.Нет", по запросу ГБР задержали харьковчанина Дмитрия Липового, который 19 февраля 2014 года передал майдановцам свой охотничий карабин и 60 патронов.
- Они заняли здание Консерватории. Говорится про Зиновия Парасюка и Ивана Бубенчика, которые 20 февраля 2014 года вели огонь по "Беркуту" и внутренним войскам, пояснил Бутусов.
- Зиновий Парасюк является отцом Владимира Парасюка – активиста Революции Достоинства, народного депутата VIII созыва.
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