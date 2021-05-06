Начальник департамента Офиса генпрокурора Алексей Донской рассказал, что испанская сторона 6 мая подтвердила задержание гражданина Украины. В ОГП подтвердили, что действительно подавали запрос на экстрадицию "майдановца".

Подтверждение о задержании испанская сторона передала Департаменту международного сотрудничества Нацполиции. Департамент сообщил информацию в прокуратуру. Об этом Алексей Донской сообщил в комментарии журналистам.

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Подтверждение от Офиса генпрокурора

В Офисе генпрокурора подтвердили, что действительно подавали запрос на экстрадицию мужчины, которого подозревают в убийстве 2 полицейских во время Революции Достоинства.

"Только что мы получили подтверждение из Департамента международного сотрудничества Нацполиции. Испанская сторона сообщила им о задержании гражданина Украины по запросу Офиса генпрокурора на экстрадицию", – рассказал начальник департамента Офиса генпрокурора.

Алексей Донской не называет его имени, чтобы не раскрывать тайну следствия. В комментарии "Украинской правде" он рассказал, что прокуратура будет настаивать на экстрадиции и содержании его под стражей. Если испанская сторона будет требовать дополнительные документы, то прокуратура даст.

Детали от прокуратуры

Алексей Донской рассказал, что речь идет об участнике Революции Достоинства. Его обвиняют в том, что он вместе с другими лицами вел огонь по стражам порядка из здания Консерватории на майдане Независимости 20 февраля 2014 года.

Начальник департамента Офиса генпрокурора также добавил, что о подозрении гражданину сообщили еще в январе 2018 года.

"Сначала он участвовал в следственных действиях. Никакой меры пресечения ему не избирали. Однако впоследствии он не явился на допрос ни 25, ни 26 января 2018 года. Тогда прокуратура впервые обратилась в суд о задержании подозреваемого. В марте 2020 года суд удовлетворил нашу просьбу", – убежден Донской.

Обратите внимание! Украинский журналист Юрий Бутусов убежден, что дело – сфальсифицировано, а задержание произошло на основании незаконного запросу украинских правоохранителей, которые обманули Испанию относительно обстоятельств дела. Закон Украины запрещает расследование против участников протестов на Майдане.

Алексей Донской рассказал, что этот закон не может быть применен из-за того, что действующий Уголовный процессуальный кодекс прямо запрещает применять в уголовных производствах нормы законодательства, которые противоречат этому кодексу.

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