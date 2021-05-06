Начальник департаменту Офісу генпрокурора Олексій Донський розповів, що іспанська сторона 6 травня підтвердила затримання громадянина України. У ОГП підтвердили, що справді подавали запит на екстрадицію "майданівця".

Підтвердження про затримання іспанська сторона передала Департаменту міжнародного співробітництва Нацполіції. Департамент повідомив інформацію в прокуратуру. Про це Олексій Донський розповів у коментарі журналістам.

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Підтвердження від Офісу генпрокурора

У Офісі генпрокурора підтвердили, що справді подавали запит на екстрадицію чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 2 поліцейських під час Революції Гідності.

"Щойно ми отримали підтвердження з департаменту міжнародного співробітництва Нацполіції. Іспанська сторона повідомила їм про затримання громадянина України за запитом Офісу генпрокурора на екстрадицію", – розповів начальник департаменту Офісу генпрокурора.

Олексій Донський не називає його імені, щоб не розкривати таємницю слідства. У коментарі "Українській правді" він розповів, що прокуратура наполягатиме на екстрадиції та триманні його під вартою. Якщо іспанська сторона буде вимагати додаткові документи, то прокуратура надасть.

Деталі від прокуратури

Олексій Донський розповів, що мовиться про учасника Революції гідності. Його звинувачують в тому, що він разом з іншими особами вів вогонь по правоохоронцях із будівлі Консерваторії на майдані Незалежності 20 лютого 2014 року.

Начальник департаменту Офісу генпрокурора також додав, що про підозру громадянину повідомили ще в січні 2018 року.

"Спершу він брав участь у слідчих діях. Жодного запобіжного заходу йому не обирали. Однак згодом він не з’явився на допит ні 25, ні 26 січня 2018 року. Тоді прокуратура вперше звернулася до суду про затримання підозрюваного. У березні 2020 року суд задовольнив наше прохання", – переконаний Донський.

Зверніть увагу! Український журналіст Юрій Бутусов переконаний, що справа – сфальсифікована, а затримання відбулося на підставі незаконного запиту українських правоохоронців, які обдурили Іспанію щодо обставин справи. Закон України забороняє розслідування проти учасників протестів на Майдані.

Олексій Донський розповів, що цей закон не може бути застосований через те, що чинний Кримінальний процесуальний кодекс прямо забороняє застосовувати у кримінальних провадженнях норми законодавства, які суперечать цьому кодексу.

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