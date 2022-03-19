Бывший британский премьер за рулем грузовика повез гуманитарку для украинцев

Миллионы украинцев были вынуждены покинуть свой дом из-за российского вторжения. Многим пришлось уехать за границу. Весь мир объединился, чтобы помочь этим людям.

Активно поддерживают украинских беженцев, в частности, в Великобритании. Бывший премьер-министр страны Дэвид Кэмерон лично возит гуманитарную помощь в Польшу.

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Политик – волонтер местного проекта

Об этом политик рассказал на своей твиттер-странице. Он объяснил, что в течение 2 лет был волонтером Chippy Larder – это благотворительный проект в его родном городе, который помогает малоимущим семьям получать излишки еды из супермаркетов. И в то же время позволяет сократить пищевые отходы.

По словам Кэмерон, им удалось осуществить тысячи доставок во время локдаунов из-за COVID-19. В течение марта в Chippy Larder стали обращаться за вещами, в которых нуждаются беженцы из Украины, когда они прибывают в Польшу. Команда волонтеров мгновенно отреагировала.

Мы наполнили небольшой грузовик всем – от подгузников и до средств гигиены, от теплых вещей до аптечек,

– рассказал бывший премьер.

Кэмерон везет помощь в Польшу

Эта гуманитарная помощь уже в пути в Польшу – и везет ее лично Кэмерон и его коллеги из Chippy Larder. Собранные вещи в ближайшее время будут переданы представителям Красного Креста. "Это будет долгий путь, но я буду держать вас в курсе по пути", – написал политик и показал свое фото за рулем грузовика.

Гуманитарка, которую отправили украинским беженцам: смотрите видео



Коротко о Дэвиде Кэмероне

55-летний политик. Возглавляло британское правительство с мая 2010 по июль 2016 года. Являлся лидером Консервативной партии

Стал самым молодым премьер-министром страны за последние 198 лет – Кэмерону было 43, когда он вступил в должность.

Кэмерону было 43, когда он вступил в должность. В 2016 году сообщил, что уйдет в отставку после референдума о выходе Великобритании из Европейского Союза.

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