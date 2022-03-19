Активно підтримують українських біженців, зокрема, у Великій Британії. Колишній прем'єр-міністр країни Девід Кемерон особисто возить гуманітарну допомогу до Польщі.

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Політик – волонтер місцевого проєкту

Про це політик розповів на своїй твітер-сторінці. Він пояснив, що упродовж 2 років був волонтером Chippy Larder – це благодійний проєкт у його рідному місті, який допомагає малозабезпеченим сім'ям отримувати надлишки їжі з супермаркетів. І водночас дозволяє скоротити харчові відходи.

За словами Кемерона, їм вдалося здійснити тисячі доставок під час локдаунів через COVID-19. Протягом березня до Chippy Larder почали звертатися за речами, яких потребують біженці з України, коли вони прибувають до Польщі. Команда волонтерів миттєво відреагувала.

Ми наповнили невелику вантажівку усім – в ід підгузків й до засобів гігієни, від теплих речей до аптечок,

– розповів колишній прем'єр.

Кемерон везе допомогу до Польщі

Ця гуманітарна допомога вже у дорозі до Польщі – і везе її особисто Кемерон та його колеги з Chippy Larder. Зібрані речі скоро передадуть представникам Червоного Хреста. "Це буде довгий шлях, але я триматиму вас в курсі на шляху", – написав політик й показав своє фото за кермом вантажівки.

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Коротко про Девіда Кемерона

55-річний політик. Очолював британський уряд з травня 2010 до липня 2016 року. Був лідером Консервативної партії

Став наймолодшим прем'єр-міністром країни за останні 198 років – Кемерону було 43, коли він обійняв посаду.

Кемерону було 43, коли він обійняв посаду. У 2016 році повідомив, що піде у відставку після референдуму про вихід Великої Британії з Європейського Союзу.

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