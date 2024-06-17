Высмеивал независимость Украины: в Киеве сообщили о подозрении экс-чиновнику Минобразования
Правоохранители Киева сообщили о подозрении бывшему чиновнику Минобразования, который ставил под сомнение независимость Украины. Злоумышленник высмеивал историю развития и борьбу за независимость нашего народа.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в понедельник, 17 июня.
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Экс-чиновнику Минобразования вручили подозрение за высмеивание независимости Украины
Согласно материалам Службы безопасности должностному лицу Министерства образования и науки Украины сообщено о подозрении. Мужчина на собственной странице в фейсбуке обесценивал независимость Украины и одобрял советскую оккупацию Балтийских стран.
СБУ сообщила о подозрении экс-чиновнику Минобразования / Фото СБУ
По данным правоохранителей, государственный эксперт Директората цифровой трансформации ведомства в День независимости Украины разместил в социальной сети провокационное и пренебрежительное сообщение.
Злоумышленник высмеивал независимость Украины / Фото СБУ
В своей заметке он высмеивал историю развития и борьбу за независимость украинского народа.
Кроме этого, злоумышленник продвигал российские нарративы о том, что распад СССР был катастрофой, к которой побудил "капиталистический мир".
В его публикациях были тезисы о непризнании территориального раздела бывших советских республик. Также они подвергали сомнению право самостоятельности отдельных новообразованных государств. Отмечается, что с указанной публикацией ознакомилось неограниченное количество пользователей соцсети.
Публикация на странице фигуранта дела / Фото СБУ
Работники СБУ уже задокументировали этот факт. В Службе безопасности Украины отметили, что материалы документирования направили в соответствии с компетенцией в органы Национальной полиции для проведения следственных действий.
Также известно, что во время досудебного расследования фигурант менял место своего проживания, чтобы избежать ответственности.
"В результате проведения обыска на арендованной злоумышленником квартире в Подольском районе столицы правоохранители получили доступ к учетной записи, с которого осуществлялось распространение антиукраинской пропаганды. Судебная лингвистическая семантико-текстуальная экспертиза подтвердила состав преступления уголовного преступления.", – говорится в сообщении.
В СБУ отметили, что сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении за умышленные действия, направленные на унижение национальной чести и достоинства.
Чиновник Хмельницкого горсовета собирал секретную информацию для российской ФСБ: коротко
- Недавно стало известно, что СБУ задержала руководителя одного из отделов Хмельницкого горсовета.
- По указанию оккупантов чиновник собирал информацию о пунктах дислокации и местах проживания украинских военнослужащих на территории региона. Наиболее заинтересован враг был в разведданных о силах обороны и ВСУ.
- Также фигурант пытался выявить адреса производства украинских беспилотников, которые отправляют на передовую. Россияне планировали использовать эту информацию для будущих ударов.
- Служба безопасности своевременно разоблачила вражеские планы и задержала злоумышленника, когда он прямо из рабочего кабинета пытался передать разведданные агрессору.