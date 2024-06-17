Высмеивал независимость Украины: в Киеве сообщили о подозрении экс-чиновнику Минобразования

17 июня 2024, 13:57
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ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области

Правоохранители Киева сообщили о подозрении бывшему чиновнику Минобразования, который ставил под сомнение независимость Украины. Злоумышленник высмеивал историю развития и борьбу за независимость нашего народа.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в понедельник, 17 июня.

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Экс-чиновнику Минобразования вручили подозрение за высмеивание независимости Украины

Согласно материалам Службы безопасности должностному лицу Министерства образования и науки Украины сообщено о подозрении. Мужчина на собственной странице в фейсбуке обесценивал независимость Украины и одобрял советскую оккупацию Балтийских стран.


СБУ сообщила о подозрении экс-чиновнику Минобразования / Фото СБУ

По данным правоохранителей, государственный эксперт Директората цифровой трансформации ведомства в День независимости Украины разместил в социальной сети провокационное и пренебрежительное сообщение.


Злоумышленник высмеивал независимость Украины / Фото СБУ

В своей заметке он высмеивал историю развития и борьбу за независимость украинского народа.

Кроме этого, злоумышленник продвигал российские нарративы о том, что распад СССР был катастрофой, к которой побудил "капиталистический мир".

В его публикациях были тезисы о непризнании территориального раздела бывших советских республик. Также они подвергали сомнению право самостоятельности отдельных новообразованных государств. Отмечается, что с указанной публикацией ознакомилось неограниченное количество пользователей соцсети.


Публикация на странице фигуранта дела / Фото СБУ

Работники СБУ уже задокументировали этот факт. В Службе безопасности Украины отметили, что материалы документирования направили в соответствии с компетенцией в органы Национальной полиции для проведения следственных действий.

Также известно, что во время досудебного расследования фигурант менял место своего проживания, чтобы избежать ответственности.

"В результате проведения обыска на арендованной злоумышленником квартире в Подольском районе столицы правоохранители получили доступ к учетной записи, с которого осуществлялось распространение антиукраинской пропаганды. Судебная лингвистическая семантико-текстуальная экспертиза подтвердила состав преступления уголовного преступления.", – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении за умышленные действия, направленные на унижение национальной чести и достоинства.

Чиновник Хмельницкого горсовета собирал секретную информацию для российской ФСБ: коротко

  • Недавно стало известно, что СБУ задержала руководителя одного из отделов Хмельницкого горсовета.
  • По указанию оккупантов чиновник собирал информацию о пунктах дислокации и местах проживания украинских военнослужащих на территории региона. Наиболее заинтересован враг был в разведданных о силах обороны и ВСУ.
  • Также фигурант пытался выявить адреса производства украинских беспилотников, которые отправляют на передовую. Россияне планировали использовать эту информацию для будущих ударов.
  • Служба безопасности своевременно разоблачила вражеские планы и задержала злоумышленника, когда он прямо из рабочего кабинета пытался передать разведданные агрессору.
Автор: Ірина Марціяш