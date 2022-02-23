Об этом в эфире 24 канала рассказал бывший депутат Госдумы России Геннадий Гудков. По его словам, Владимир Путин не собирается дать Украине спокойствие по трем причинам.

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"Считаю, что это (оккупированные территории Донбасса – 24 канал) плацдарм. Там и так был контроль Путина", – сказал Геннадий Гудков.

По его мнению, соответствующая ситуация не закончится ничем хорошим, будет удар российскими вооруженными силами. Однако на что именно направят и будет ли это широкомасштабное вторжение, или локальная военная операция по расширению территорий псевдореспублик – пока непонятно.

У Путина есть 3 фактора, чтобы ухудшать и нагнетать ситуацию с Украиной, отметил экс-депутат Госдумы России.

Первый фактор, самый главный – для Путина недопустимо построение свободного демократического украинского государства, которое может обеспечить более высокий уровень жизни своим гражданам, чем Россия. Геннадий Гудков Экс-депутат Госдумы России

"Если Украина начинает жить лучше – это удар по путинизму, который намного сильнее других ударов. Это первый страх Путина. Его интересует Украина как государство, которому "нельзя дать жить хорошо", – добавил российский экс-депутат.

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Другой мотив, лично путинский – его психоэмоциональное состояние, личное оскорбление. Путин считает, что в Украине его предали и бросили, рассказал Гудков.

"Янукович, часть старого украинского истеблишмента, получала миллиарды долларов от России, а в один момент разрушила его главную мечту о союзном государстве, которая без Украины бессмысленна", – сказал бывший депутат России.

Глава Кремля намерен войти в историю как создатель новой российской империи, где была бы Россия, Беларусь, Украина и Казахстан. Но ничего не получается без Украины.

Он (Путин – 24 канал) хочет проучить и наказать Украину. Пока он в Кремле – ничего хорошего не будет. Никакие политики в Украине с ним не договорятся, не о чем. Геннадий Гудков Экс-депутат Госдумы России

Третий важный фактор для агрессии, военной истерики – это внутренняя ситуация, при которой власть теряет рейтинг, экономика рушится. Путин этого не понимает, потому что у него есть ресурс, который пополняется при сумасшедших ценах на газ и нефть.

"Для того, чтобы удерживать власть в недовольной стране, ему нужна эта военная истерика, а еще лучше – победоносная война, желательно короткая. Мгновенная, которая принесет ему рейтинг на годы. Поэтому я думаю, что псевдореспублики – это лишь плацдарм для дальнейших действий", – добавил Геннадий Гудков.

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