Про це в ефірі 24 каналу розповів ексдепутат Держдуми Росії Геннадій Гудков. За його словами, Володимир Путін не збирається дати Україні спокій з трьох причин.

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Краще життя в Україні – удар по Путіну, – Гудков

"Вважаю, що це (окуповані території Донбасу – 24 канал) плацдарм. Там і так був контроль Путіна", – сказав Геннадій Гудков.

На його думку, відповідна ситуація не закінчиться нічим хорошим, буде удар російськими збройними силами. Проте на що саме їх направлять і чи буде це широкомасштабне вторгнення, чи локальна військова операція щодо розширення територій псевдореспублік – поки незрозуміло.

У Путіна є 3 фактори, щоб погіршувати та нагнітити ситуацію з Україною, зазначив ексдепутат Держдуми Росії.

Перший фактор, найголовніший – для Путіна неприпустима побудова вільної демократичної української держави, яка може забезпечити вищий рівень життя своїм громадянам, ніж Росія. Геннадій Гудков Ексдепутат Держдуми Росії

"Якщо Україна починає жити краще – це удар по путінізму, який набагато сильніший за інші удари. Це перший страх Путіна. Його цікавить Україна як держава, якій "не можна дати жити добре", – додав російський ексдепутат.

Путін ображений на Україну, – Гудков

Інший мотив, особисто путінський – його психоемоційний стан, особиста образа. Путін вважає, що в Україні його зрадили й кинули, розповів Гудков.

"Янукович, частина старого українського естаблішменту отримувала мільярди доларів від Росії, а в один момент зруйнувала його головну мрію про союзну державу, яка без України безглузда", – сказав ексдепутат Росії.

Глава Кремля мав намір увійти в історію як творець нової російської імперії, де була б Росія, Білорусь, Україна і Казахстан. Але нічого не виходить без України.

Він (Путін – 24 канал) хоче провчити та наказати Україну. Поки він у Кремлі – нічого хорошого не буде. Ніякі політики в Україні з ним не домовляться, нема про що. Геннадій Гудков Ексдепутат Держдуми Росії

Третій важливий фактор для агресії, військової істерики – це внутрішня ситуація, при якій влада втрачає рейтинг, економіка валиться. Путін цього не розуміє, тому що у нього є ресурс, який поповнюється при божевільних цінах на газ та нафту.

"Для того, щоб утримувати владу у незадоволеній країні, йому потрібна ця військова істерика, а ще краще – переможна війна, бажано коротка. Миттєва, яка принесе йому рейтинг на роки. Тому я думаю, що псевдореспубліки – це лише плацдарм для подальших дій", – додав Геннадій Гудков.

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