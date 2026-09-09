Бывший генеральный прокурор Грузии ушел воевать против Украины и цинично высказался о войне

Бывший генеральный прокурор Грузии Отар Парцхаладзе воюет против Украины. Он стал командиром так называемого добровольческого подразделения "Георгиевск", которое участвует в боевых действиях в составе оккупационных войск.

Об этом сообщают издания Delfi и SOVA.

Что известно об участии Парцхаладзе в войне

Российские пропагандистские источники называют бывшего грузинского чиновника "ветераном специальной военной операции".

Прокремлевский деятель Мамука Пипия опубликовал в Telegram фотографию, на которой Парцхаладзе позирует в военной форме. На форме бывшего чиновника видна фамилия "Романов", а на фоне снимка размещен российский триколор.

Известно, что Парцхаладзе сформировал в России добровольное международное подразделение "Георгиевский". Он уточнил, что название связано с Георгиевским договором 1783 года.

Справочно. Это договор о покровительстве и верховной власти Российской империи над объединенным грузинским царством Картли-Кахети о переходе Грузии под протекторат России. Он был заключен летом 1783 года в крепости Георгиевск на Северном Кавказе.

По словам Романова-Парцхаладзе, главная задача подразделения – "довести до конца борьбу с тем злом", которое "угрожает" им и "всем миру".

Он отметил, что добровольно принял решение об участии в "своей". Кроме того, он подчеркнул, что с начала боевых действий вместе со своей командой активно помогает "российским военнослужащим и мирному населению ДНР, Курской, Брянской и Белгородской областях".

"Сегодня, когда Россия борется против западного давления за сохранение своей идентичности, традиций, языка и культуры, я готов помогать Родине в достижении всех намеченных лидером целей", – цинично заявил он.

Стоит отметить, что в Грузии в отношении Парцхаладзе возбуждено уголовное дело по статье об организации умышленного убийства по найму и из корыстных побуждений. Его обвиняют в организации покушения на бизнесмена Левана Джангвеладзе.

Также Парцхаладзе лишился грузинского гражданства из-за получения российского паспорта.

К слову, боец иностранного легиона ВСУ Миро Ванадзе рассказал 24 Каналу, что сейчас в Грузии продолжаются репрессии. Грузинские бойцы не могут возвращаться домой, ведь могут оказаться за решеткой.