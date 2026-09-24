Бывший генеральный прокурор Кравченко поселился в Вене: как ему удалось уже нарушить законы Австрии

Бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко вместе с женой уехал в Австрию и зарегистрировал официальное место жительства в Вене. Супруги добрались до Европы наземным транспортом и скрыли фактический адрес проживания под виртуальным офисом.

Как сообщает журналист "Украинской правды" Михаил Ткач и общественная организация "Автомайдан", супруги выезжали из Украины по разным маршрутам, не пользуясь авиаперелетами.

Какие подробности выезда экс-генпрокурора?

Жена Кравченко 12 сентября пешком пересекла границу с Молдовой, после чего на автомобиле Mercedes отправилась в Европу через Румынию.

Сам экс-генпрокурор выехал в ночь на 14 сентября через пункт пропуска Шегини на автомобиле Mercedes с водителем-перевозчиком.

Свой выезд чиновник объяснял служебной командировкой для встреч с международными партнерами.

По словам президента Федерации баскетбола Украины Михаила Бродского, супруги поселились в доме бизнесмена Дмитрия Фирташа. В то же время в Центральном реестре Австрии Кравченко указал адрес в историческом центре столицы.

Регистрация по адресу почтового ящика

Фактически по адресу на улице Jordangasse, 7 находится не жилье, а офис компании CS Corporate Services Gmb. Эта фирма предоставляет услуги домицилирования, почтового ящика и регистрации юридических адресов.

По этому же адресу зарегистрировано более двух десятков компаний, среди которых есть структуры Duracell Austria GmbH и KPLER GmbH.

Таким образом бывший чиновник скрыл свое настоящее место жительства, нарушив австрийское законодательство.

В организации "Автомайдан" отмечают, что Кравченко заранее подготовился к получению защиты и убежища в Европе. Подписав подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу, он создал почву для того, чтобы называть любые претензии антикоррупционных органов политической местью.

Дело о покровительстве колл-центрам и отставка

Напомним, 7 сентября Кравченко подал заявление об отставке на фоне расследования НАБУ и САП по делу о покровительстве мошенническим колл-центрам. В рамках операции "Карфаген" правоохранители провели обыски в Офисе генерального прокурора.

Ранее мы сообщали, что экс-генпрокурор покинул Украину на премиальном такси Mercedes-Benz V-класса вместо того, чтобы воспользоваться служебным автомобилем. Кроме того, Парламентская ассамблея Совета Европы опровергла информацию о том, что приглашала Кравченко на свои мероприятия в Париже.

Сейчас в Вене уже проживают бывший председатель Конституционного суда Александр Тупицкий и экс-глава Национального банка Кирилл Шевченко.

Австрийская столица остается убежищем для многих бывших чиновников, поскольку местные власти пока не выдают подозреваемых Украине.