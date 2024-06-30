Бывший генсек НАТО раскритиковал Шольца за нерешительность в вооруженной поддержке Украины

Канцлера Германии Олафа Шольца раскритиковали за нерешительность в поддержке Украины. Говорится о колебаниях при принятии важных решений.

Бывший глава Североатлантического Альянса Андерс Фог Расмуссен считает, что Германия слишком нерешительна в вопросах поддержки Украины в противостоянии полномасштабной агрессии России. По его словам, там слишком колебались при принятии решений о поставках оружия нашему государству.

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"Канцер вечной войны"

В частности, он вспомнил многомесячные дискуссии о танках Leopard.

Сейчас канцлер отказывается от поставок ракет дальнего радиуса действия Taurus. Я действительно не понимаю почему. Эти колебания только дают Путину дополнительный стимул продолжать войну,

– объяснил Расмуссен.

Бывший генсек НАТО считает, что колебания Шольца относительно поддержки Украины сделают его не канцлером мира, а "канцлером вечной войны".

Он также напомнил, что другие партнеры уже приняли важные решения по поддержке Украины. В частности, США разблокировали поставки ATACAMS, а Дания и Нидерланды уже готовятся передать истребители F-16.

Расмуссен призвал канцлера Шольца как можно быстрее одобрить поставку ракет Taurus. По его словам, нужно снять все ограничения на поставки оружия и его использование.

В то же время Канцлер Германии Олаф Шольц недавно снова прокомментировал передачу ракет Taurus Украине. Интересно, что он уже не так категоричен в этом вопросе. При обсуждении передачи Taurus Шольц, наконец, не отрицал категорически такую возможность. Он лишь заявил, что несет ответственность за то, чтобы "каждый ребенок, родившийся сегодня в Германии, не переживал войну в своей стране".