Российские спецслужбы создали сеть по вербовке людей для совершения терактов, поджогов и актов саботажа на территории Украины. Андрей согласился проникнуть в эту сеть и действовать под руководством ФСБ, но на стороне СБУ, передает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Как экс-миллионер обводит вокруг пальца российскую ФСБ?

Так, однажды Андрею поручили опасное задание: подготовить взрывное устройство для подрыва административного здания на юге Украины, где могли погибнуть десятки чиновников.

Обратите внимание! Публично доступные источники указывают, что ФСБ вербует исполнителей через объявления в соцсетях и выплачивает за такие задания большие деньги – до 5 000 долларов за поджог или другие акты саботажа.

Под контролем российского куратора онлайн он собирал компоненты – покупал химикаты на местном рынке и другие детали, нужны для изготовления взрывчатой смеси, в частности подшипниковые шарики, которые должны были усилить разрушительный эффект.

Под наблюдением куратора он собрал настоящее устройство. Однако затем Андрей сделал внешне идентичную копию, наполненную мукой.

Далее мужчина передал координаты "подделки" своим кураторам. Доверенное лицо ФСБ нашла пакет, забрала его и доставила к порогу административного здания.

Когда пакет занесли ко входу, исполнителя задержали – подрыв не состоялся. Подрывником оказался безработный житель Тернополя, который попал в поле зрения ФСБ из-за поисков быстрого заработка в Telegram-каналах.

Операция имела высокие риски для самого Андрея. Мужчине мог попасться предатель на блокпосту, который проверил бы его телефон и разоблачил. Однако, к счастью, этого не произошло.

Самой сложной частью операции было убедить офицера ФСБ, что Андрей "не готов запачкать руки кровью" и уговорить россиян найти человека, который подложит бомбу под админздание. Чтобы не вызвать подозрений и не потерять доверия "работодателя", Андрей провел длительные переговоры с кураторами, преувеличивая свою "преданность" России.

В результате – теракт удалось предотвратить , исполнителя задержали, а СБУ получила важные данные о каналах вербовки, способах набора людей и тактике ФСБ.

Андрей признается, что получил "большое моральное удовлетворение", потому что удалось предотвратить реальные жертвы и использовать ресурсы российской службы против нее самой.