Російські спецслужби створили мережу з вербування людей для здійснення терактів, підпалів та актів саботажу на території України. Андрій погодився проникнути у цю мережу й діяти під керівництвом ФСБ, але на боці СБУ, передає 24 Канал із посиланням на The Telegraph.

Як ексмільйонер обводить навколо пальця російську ФСБ?

Так, одного разу Андрію доручили небезпечне завдання: підготувати вибуховий пристрій для підриву адміністративної будівлі на півдні України, де могли загинути десятки чиновників.

Зверніть увагу! Публічно доступні джерела вказують, що ФСБ вербує виконавців через оголошення в соцмережах і виплачує за такі завдання великі гроші – до 5 000 доларів за підпал або інші акти саботажу.

Під контролем російського куратора онлайн він збирав компоненти – купував хімікати на місцевому ринку та інші деталі, потрібні для виготовлення вибухової суміші, зокрема підшипникові кульки, які мали посилити руйнівний ефект.

Під наглядом куратора він зібрав справжній пристрій. Однак потім Андрій зробив зовні ідентичну копію, наповнену борошном.

Далі чоловік передав координати "підробки" своїм кураторам. Довірена особа ФСБ знайшла пакет, забрала його й доставила до порога адміністративної будівлі.

Коли пакет занесли до входу, виконавця затримали – підрив не відбувся. Підривником виявився безробітний мешканець Тернополя, який потрапив до поля зору ФСБ через пошуки швидкого заробітку в Telegram-каналах.

Операція мала високі ризики для самого Андрія. Чоловіку міг трапитися зрадник на блокпосту, який перевірив би його телефон і викрив. Однак, на щастя, цього не сталося.

Найскладнішою частиною операції було переконати офіцера ФСБ, що Андрій "не готовий забруднити руки кров'ю" і умовити росіян знайти людину, яка підкладе бомбу під адмінбудівлю. Щоб не викликати підозр і не втратити довіри "роботодавця", Андрій провів тривалі переговори з кураторами, перебільшуючи свою "відданість" Росії.

Як наслідок – теракту вдалося запобіти , виконавця затримали, а СБУ отримала важливі дані про канали вербування, способи набору людей і тактику ФСБ.

Андрій зізнається, що отримав "велике моральне задоволення", бо вдалося відвернути реальні жертви й використати ресурси російської служби проти неї самої.