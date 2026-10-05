Было унизительно, что Украина с меньшим бюджетом создала дроны, превосходящие по качеству американские, – бывший министр армии

Бывший глава армии Соединенных Штатов публично признал превосходство украинских технологий в сфере производства беспилотников. Американское военное руководство было вынуждено перенимать опыт Киева для модернизации собственных подразделений.

Об этом он рассказал в интервью журналу Rolling Stone.

Что сказал Дрисколл

Дэн Дрисколл назвал мучительным наблюдение за медленной реакцией Вашингтона на фоне быстрой адаптации украинцев. По его словам, скудное финансирование не помешало Киеву получить лучшее вооружение, что стало настоящим сигналом тревоги для американцев.

В некотором смысле было унизительно видеть, насколько быстро страна может меняться, когда в этом возникает необходимость. Когда ты видел, каким был бюджет Украины и насколько он был мал по сравнению с нашим, и, несмотря на это, у них было лучшее оружие для ведения войны, это стало сигналом к пробуждению,

– заявил Дрисколл.

Осознав неготовность к современной войне, чиновник инициировал создание специального подразделения в Италии по принципу "дроны прежде всего". Эта база имела собственные лаборатории для тестирования беспилотников, отрабатывала тактику радиоэлектронной борьбы и активно привлекала украинских советников.

Но впоследствии этот батальон был расформирован, и военные вернулись к стандартным задачам воздушно-десантной пехоты. Так решение вызвало возмущение среди американских политиков, которые требуют объяснений от командования.

Мы глубоко обеспокоены тем, что ликвидация этого специализированного подразделения беспилотников ограничит нашу способность перенимать опыт у союзников,

– подчеркнули законодатели.

Сам Дрисколл недавно подал в отставку. По информации журналистов, этому предшествовали несколько месяцев напряженных отношений с министром обороны Питом Хэгсетом.

Напомним, что украинские разработчики беспилотников уже прошли успешные испытания в Аризоне перед высшим военным командованием США. В настоящее время Пентагон готовит контракты для запуска совместных предприятий, которые будут выпускать ракеты и реактивные дроны непосредственно на территории Украины.