Бывший министр обороны Грузии вступил к нам в ряды добровольцев

Бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили помогает украинским воинам бороться с российскими оккупантами.

Сейчас он находится на передовой вместе со своими земляками, другими грузинскими добровольцами.

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При Министерстве обороны создали спецподразделение "Интернациональный легион обороны Украины". В него вошли добровольцы из 52 стран мира.

Количество добровольцев-иностранцев уже превысило 20 тысяч. Это преимущественно опытные бойцы, которые принимали участие во многих миротворческих кампаниях в разных уголках мира.

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