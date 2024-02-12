Лев, крокодил и стенбок: экс-нардеп Дубневич задекларировал чучела подстреленных им животных

Бывший народный депутат Богдан Дубневич задекларировал чучела крокодила, льва, стенбока и других подстреленных им животных. Среди прочего задекларированного имущества есть дорогие часы, норковые шубы и ювелирка.

В 2019 году в декларации бывшего народного избранника Богдана Дубневича появилась коллекция охотничьих трофеев диких животных, сообщает 24 канал. Ранее Дубневич публиковал в соцсетях фотографии себя на фоне подстреленной добычи, что вызвало резонанс среди интернет-пользователей.

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Задекларированное имущество Дубневича

Бывший нардеп Богдан Дубневич работает председателем Солонковского сельсовета на Львовщине. Кстати, его брат Ярослав Дубневич фигурирует в многочисленных антикоррупционных расследованиях и сейчас объявлен в международный розыск. Экс-нардеп хранит более 1 миллиона долларов наличными, а его жена Татьяна – более 800 тысяч долларов.

Среди задекларированной недвижимости, которой владеет Дубневич есть две квартиры в Крыму, несколько домов в селах возле Львова и большие земельные участки.

Бывший нардеп также задекларировал оружие для охоты: охотничьи карабины немецкой фирмы "Blaser" и ружье Cosmi Standart 12/76. В 2015 году пользователи соцсетей, экологи и активисты возмущались из-за опубликованных Дубневичем фотографий отстрелянных им животных.

В декларации Дубневича – коллекция животных

Экс-депутат, очевидно, особенно страстно относится к охоте. В декларации Богдана Дубневича есть коллекция охотничьих трофеев диких животных. В ней – чучело крокодила, копыта и кожа буйвола, чучело и череп льва, бородавочник, импала, и чучело стенбока.

Кроме этого, Дубневич задекларировал две норковые шубы жены, каждая из которых стоит по 150 тысяч гривен, а еще шесть наборов ювелирных украшений. В декларации экс-нардепа также есть четыре пары швейцарских часов и машины советского производства.