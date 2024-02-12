У 2019 році в декларації колишнього народного обранця Богдана Дубневича з'явилась колекція мисливських трофеїв диких тварин, повідомляє 24 канал. Раніше Дубневич публікував у соцмережах фотографії себе на фоні впольованої здобичі, що викликало резонанс серед інтернет-користувачів.

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Задеклароване майно Дубневича

Колишній нардеп Богдан Дубневич працює головою Солонківської сільради на Львівщині. До речі, його брат Ярослав Дубневич фігурує у численних антикорупційних розслідування і зараз є оголошеним у міжнародний розшук. Екснардеп зберігає понад 1 мільйон доларів готівкою, а його дружина Тетяна –понад 800 тисяч доларів.

Серед задекларованої нерухомості, якою володіє Дубневич є дві квартири у Криму, кілька будинків у селах біля Львова та великі земельні ділянки.

Колишній нардеп також задекларував зброю для полювання: мисливські карабіни німецької фірми "Blaser" і рушницю Cosmi Standart 12/76. У 2015 році користувачі соцмереж, екологи та активісти обурювались через опубліковані Дубневичем фотографії впольованих ним тварин.

У декларації Дубневича – колекція тварин

Ексдепутат, вочевидь, особливо пристрасно ставиться до полювання. У декларації Богдана Дубневича є колекція мисливських трофеїв диких тварин. У ній – опудало крокодила, копита та шкіра буйвола, опудало і череп лева, бородавочник, імпала, та опудало стенбока.

Окрім цього, Дубневич задекларував дві норкові шуби дружини, кожна з яких коштує по 150 тисяч гривень, а ще шість наборів ювелірних прикрас. У декларації екснардепа також є чотири швейцарські годинники та машини радянського виробництва.