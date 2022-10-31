Бывший нардеп от "Партии регионов" незаконно строит хлебзавод во Львовской области, - нардеп

Во Львовской области экснардеп от "Партии регионов" Владимир Мисик строит хлебопекарный комплекс "Кулиничи" без разрешения на выполнение строительных работ.

Об этом заявил нардеп Михаил Бондарь в фейсбук-сообщении.

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"Во Львовской области хлебопекарный комплекс "Кулиничи" Владимира Мисика – эксрегионала, голосовавшего за диктаторские законы и финансировавшего храмы УПЦ МП – строится без разрешения! В ДИАМ (Государственной инспекции архитектуры и градостроительства, – 24 канал) даже не поступало заявление о выдаче разрешения на выполнение строительных работ, нет его и в реестре строительной деятельности", – пишет Михаил Бондарь.

Нардеп приводит ответ ДИАМ на свое обращение по поводу законности строительства. Также нардеп говорит, что на свое обращение по этому вопросу во Львовский ОВА он получил отписку – письмо было перенаправлено в Оброшинский сельсовет, на территории которого строится хлебзавод Мысика.

Выходит, что бизнес, принадлежащий бывшему регионалу-кнопкодаву, продолжает действовать по тому самому "беспределу" как и во времена Януковича. И похоже, как и во времена Януковича, у этого бизнеса есть солидный покровитель, позволяющий не учитывать никакие законы и правила,

– отмечает Михаил Бондарь.

Нардеп также обратился к главе Львовской ОВА Козицкого с вопросом относительно того, знал ли тот об отсутствии документов на строительство, когда вместе с Мисиком участвовал в торжествах по его открытию.

"Что ж, будем разбираться и напоминать всем частям этого коррупционного звена, что времена изменились. Плевать в лицо Украине и украинцам больше не получится, и "золотой батон" здесь не поможет. Вопрос только к главе ОВА Козицкого: было ли известно об отсутствии разрешения на строительство во время всех торжественных мероприятий по началу этого строительства с участием главы области?" – пишет Бондарь.

Владимир Мисик и Максим Козицкий / Фото Твой город

Как сообщалось ранее, бывший нардеп Александр Черненко заявил, что россияне планируют удары по продовольственной безопасности Украины из-за своего бизнеса на ее территории. В частности, во Львовской области для этого может быть использован монополист хлебопекарной отрасли - группа компаний "Кулиничи", эксрегионала Владимира Мысика.