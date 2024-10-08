Сейшелы вместо службы: бывшего одесского военкома будут судить за подделку документов
Источник:Офис Генерального прокурора
ГБР завершило расследование в отношении бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП. Так, известно, что в суд направлено обвинительное заключение.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генпрокурора и ГБР. Там сообщили детали дела.
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Бывший одесский военком предстанет перед судом
Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки по фактам подделки документов и их использования, самовольного оставления места службы и уклонения от военной службы,
– говорится в сообщении.
По данным следствия, 2 декабря 2022 года бывший руководитель Одесского ОТЦК и СП не явился вовремя на службу и уклонялся от ее прохождения до 16 декабря 2022 года. В качестве подтверждения уважительной причины своей неявки он предоставил заведомо поддельный документ. Как указали в Офисе генпрокурора, это была выписка из медицинской карты дневного стационара о якобы пребывании со 2 по 16 декабря 2022 года на лечении в медучреждении, якобы утвержденная руководством больницы, без фамилии врача и его должности.
Вскоре 19 декабря 2022 года, находясь на стационарном лечении в воинской части, бывший военком ввел лечащего врача в заблуждение и обманным путем получил переводной эпикриз из медицинской карты стационарного больного с рекомендацией о направлении на лечение за границу.
При этом отмечается, что установлено, что с декабря 2022 года по январь 2023 года он отдыхал со своей матерью и женой в Республике Сейшельские Острова и Королевстве Испания.
Сейчас указывается, что бывший одесский военком находится под стражей. Досудебное расследование вело ГБР.
Отметим, что в сообщениях не указывают имя и фамилию фигуранта дела. Однако, судя по материалам дела, речь идет о Евгении Борисове.