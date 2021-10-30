О смерти Муамбы сообщили 29 октября члены семьи и однопартийцы.
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Муамба имел респираторные проблемы
Как информируют СМИ, экс-глава правительства находился в больнице в Париже. Он 12 октября находился в отделении интенсивной терапии в больнице. У политика были респираторные проблемы – следствие перенесенного COVID-19.
Постоянный секретариат Политбюро ЦК Конголезской партии испытывает глубокую боль, информируя почетных членов, активистов и сторонников о смерти товарища Клемана Муамбы в эту пятницу, 29 октября, в Париже,
– написали в партии.
Что известно о Клемане Муамбе:
- Родился в 1943 году.
- Экономист по образованию.
- Занимал должность руководителя Банка центральноафриканских государств.
- В 1992 – 1993 – министр финансов.
- Долгое время был лидером партии "Панафриканский союз за демократию".
- Впоследствии перешел в оппозицию – после Гражданской войны 1997 года.
- Муамба был во главе правительства Республики Конго с 2016 по 2021 год.
- В отставку подал в мае 2021 года.
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Ранее от коронавируса умер Колин Пауэлл
Отметим, что 18 октября от коронавируса скончался экс-госсекретарь США Колин Пауэлл. Политику было 84 года и не стало его из-за осложнений от недуга.