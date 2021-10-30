Про смерть Муамби повідомили 29 жовтня члени родини та однопартійці.

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Муамба мав респіраторні проблеми

Як інформують ЗМІ, ексглава уряду перебував у лікарні у Парижі. Він 12 жовтня перебував у відділенні з інтенсивної терапії в лікарні. У політика були респіраторні проблеми – наслідок перенесеного COVID-19.

Постійний секретаріат Політбюро ЦК Конголезької партії відчуває глибокий біль, інформуючи почесних членів, активістів і прихильників про смерть товариша Клемана Муамби в цю п'ятницю, 29 жовтня, в Парижі,

– написали у партії.

Що відомо про Клемана Муамбу:

Народився у 1943 році.

Економіст за освітою.

Обіймав посаду керівника Банку центральноафриканських держав.

У 1992 – 1993 – міністр фінансів.

Довгий час був лідером партії "Панафриканський союз за демократію".

Згодом перейшов в опозицію – після громадянської війни 1997 року.

Муамба був на чолі уряду Республіки Конго з 2016 по 2021 рік.

У відставку подав у травні 2021 року.

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Раніше від коронавірусу помер Колін Пауелл

Зазначимо, що 18 жовтня від коронавірусу помер ексдержсекретар США Колін Пауелл. Політику було 84 роки і не стало його через ускладнення від недуги.