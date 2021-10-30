Про смерть Муамби повідомили 29 жовтня члени родини та однопартійці.
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Муамба мав респіраторні проблеми
Як інформують ЗМІ, ексглава уряду перебував у лікарні у Парижі. Він 12 жовтня перебував у відділенні з інтенсивної терапії в лікарні. У політика були респіраторні проблеми – наслідок перенесеного COVID-19.
Постійний секретаріат Політбюро ЦК Конголезької партії відчуває глибокий біль, інформуючи почесних членів, активістів і прихильників про смерть товариша Клемана Муамби в цю п'ятницю, 29 жовтня, в Парижі,
– написали у партії.
Що відомо про Клемана Муамбу:
- Народився у 1943 році.
- Економіст за освітою.
- Обіймав посаду керівника Банку центральноафриканських держав.
- У 1992 – 1993 – міністр фінансів.
- Довгий час був лідером партії "Панафриканський союз за демократію".
- Згодом перейшов в опозицію – після громадянської війни 1997 року.
- Муамба був на чолі уряду Республіки Конго з 2016 по 2021 рік.
- У відставку подав у травні 2021 року.
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Раніше від коронавірусу помер Колін Пауелл
Зазначимо, що 18 жовтня від коронавірусу помер ексдержсекретар США Колін Пауелл. Політику було 84 роки і не стало його через ускладнення від недуги.