Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума попал в тюрьму

Бывшего президента Южно-Африканской Республики обвиняют в неуважении к суду. Сейчас Джейкоб Зума попал в тюрьму.

Его взяли под стражу вечером 7 июля. Впоследствии Джейкоба Зума приговорили к 15 месяцам тюремного заключения за неуважение к Конституционному суду ЮАР.

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Представитель министерства полиции Лирандзу Темба подтвердил информацию о том, что Зуму направили в исправительное учреждение.

Причина заключения Джейкоба Зумы

Конституционный суд приговорил Зуму за невыполнение принятого в 2021 году указания. Тогда бывшего президента ЮАР обязали давать показания при расследовании коррупции в течение 9 лет его правления.

В то же время полиции приказали арестовать его, однако с соответствующими действиями он не соглашался. В конце концов бывший президент решил подчиниться полиции.

Дорогие южноафриканцы и мир. Доводим до вашего сведения, что президент Зума решил исполнить приказ о взятии под стражу. Он собирается сдаться исправительному учреждению,

– говорится в сообщении Фонда Зумы.

Президентом Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума стал в 2009 году.