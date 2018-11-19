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      Бывший нардеп-коммунист стал главой "парламента" оккупированного Донецка

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      Член Коммунистической партии Владимир Бидевка возглавил так называемый "народный совет ДНР"
      Член Коммунистической партии Владимир Бидевка возглавил так называемый "народный совет ДНР" / narodna-pravda.ua

      Экс-нардеп, член Коммунистической партии Владимир Бидевка возглавил так называемый "народный совет ДНР".

      Об этом сообщает "Новости Донбасса".

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      За кандидатуру коммуниста проголосовали 98 "депутатов" ОРДЛО из 100. Известно, что сейчас экс-нардеп Бидевка является представителем так называемой фракции "Донецкая Республика".

      володимир бідьовка лднр
      Экс-нардеп Владимир Бидевка/ Источник: Украинская Правда
       

      Кто такой Владимир Бидевка? Он родом из Макеевки, Донецкой области. С 2010 по 2012 год был депутатом Донецкого областного совета от КПУ. Кроме того, Бидевка был главным редактором газеты "Коммунист Донбасса". В 2012 году был избран народным депутатом Украины от КПУ. В октябре 2014 года снова выдвигался от компартии в Верховную Раду Украины, но политическая сила в парламент не прошла. После этого исчез на подконтрольной донецким боевикам территории, и 2 ноября 2014 года был избран депутатом "народного совета ДНР".

      Напомним, Кремль тратит на финансирование "ЛДНР" около двух миллиардов долларов в год.

      Теги: Новости Украины Новости Донецка КПУ
      Источник: 24 Канал
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