Бывший нардеп-коммунист стал главой "парламента" оккупированного Донецка

Экс-нардеп, член Коммунистической партии Владимир Бидевка возглавил так называемый "народный совет ДНР".

Об этом сообщает "Новости Донбасса".

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За кандидатуру коммуниста проголосовали 98 "депутатов" ОРДЛО из 100. Известно, что сейчас экс-нардеп Бидевка является представителем так называемой фракции "Донецкая Республика".



Экс-нардеп Владимир Бидевка/ Источник: Украинская Правда



Кто такой Владимир Бидевка? Он родом из Макеевки, Донецкой области. С 2010 по 2012 год был депутатом Донецкого областного совета от КПУ. Кроме того, Бидевка был главным редактором газеты "Коммунист Донбасса". В 2012 году был избран народным депутатом Украины от КПУ. В октябре 2014 года снова выдвигался от компартии в Верховную Раду Украины, но политическая сила в парламент не прошла. После этого исчез на подконтрольной донецким боевикам территории, и 2 ноября 2014 года был избран депутатом "народного совета ДНР".

Напомним, Кремль тратит на финансирование "ЛДНР" около двух миллиардов долларов в год.