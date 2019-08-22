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      Бывший пророссийский боевик сдался украинским правоохранителям

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      Наемник понял, что боевики являются обычными преступниками, и сдался полиции
      Наемник понял, что боевики являются обычными преступниками, и сдался полиции / politeka.net

      Спустя 5 лет бегов боевик решил сдаться украинским правоохранителям, чтобы освободиться от уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством. В 2014 году экс-наемник террористов дежурил на контрольно-пропускном пункте в штабе так называемой "ДНР", который располагался в админздании бывшего банка.

      Мужчина обратился к работникам полиции и пограничной службы. Он признался, что подвергся пророссийской пропаганде и присоединился к террористам, сообщает Нацполиция.

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      Бывший наемник рассказал, что боевики направили на КПВВ местного штаба, где он осуществлял проверку граждан. Через некоторое время после своего назначения мужчина понял, что главари незаконного вооруженного формирования являются обычными преступниками, потому покинул ряды террористов и начал вести скрытый образ жизни.

      Из средств массовой информации экс-боевик узнал о возможности освободиться от ответственности и воспользовался этим шансом. Житель дал показания о своей противоправной деятельности, которые сейчас проверяют следователи.

      Если будет установлено, что на время пребывания в рядах террористической организации подозреваемый не совершал тяжких преступлений против мирного населения, то мужчина будет освобожден от уголовной ответственности.

      ЗАДЕРЖАНИЕ ПРОРРОСИЙСКИХ БОЕВИКОВ:

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      Теги: Полиция Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Пророссийские боевики Госпогранслужба
      Источник: 24 канал
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