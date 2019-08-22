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      Колишній проросійський бойовик здався українським правоохоронцям

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      Найманець зрозумів, що бойовики є звичайними злочинцями, і здався поліції
      Найманець зрозумів, що бойовики є звичайними злочинцями, і здався поліції / politeka.net

      Через 5 років переховувань бойовик вирішив здатися українським правоохоронцям, щоб звільнитися від кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством. У 2014 році екс-найманець терористів чергував на контрольно-пропускному пункті в штабі так званої "ДНР", який розташовувався в адмінбудівлі колишнього банку.

      Чоловік звернувся до працівників поліції та Держприкордонслужби. Він зізнався, що піддався проросійські пропаганді та приєднався до терористів, повідомляє Нацполіція.

      Цікаво! Амністія для бойовиків на Донбасі: що говорять у "Слузі народу"

      Колишній найманець розповів, що бойовики направили на КПВВ місцевого штабу, де він здійснював перевірку громадян. Через деякий час після свого призначення чоловік зрозумів, що ватажки незаконного збройного формування є звичайними злочинцями, тому покинув лави терористів та почав вести прихований спосіб життя.

      Із засобів масової інформації екс-бойовик дізнався про можливість звільнитися від відповідальності і скористався цим шансом. Мешканець надав свідчення про свою протиправну діяльність, які наразі перевіряють слідчі.

      Якщо буде встановлено, що на час перебування у лавах терористичної організації підозрюваний не вчиняв тяжких злочинів проти мирного населення, то чоловік буде звільнений від кримінальної відповідальності.

      затримання проросійських бойовиків:
      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Поліція Держприкордонслужба Проросійські бойовики
      Джерело: 24 канал
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