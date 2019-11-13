Бывший узник Кремля Кольченко рассказал, как ему предлагали российский паспорт

Освобожденному украинскому политзаключенному Александру Кольченко в России несколько раз предлагали паспорт РФ. Однако украинец всегда отказывался.

Кольченко в интервью "Радио Свобода" рассказал, что российский паспорт предлагали во время досудебного следствия, а затем еще в лагере.

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Бывший узник Кремля вспомнил, что его вызвали в спецчасть. Туда приходит женщина, которая занимается документальной корреспонденцией. Кольченко добавил, что обычно туда вызывают в обеденное время, а его вызвали утром.

Я подумал: что же такого срочного? Прихожу туда – там несколько сотрудников. Один снимает на камеру. Другой говорит: "Поздравляем, вот ваш российский паспорт",

– рассказал Кольченко.

Украинец поблагодарил и отметил, что у него уже один есть. "Они говорят: "Будет два". Я ответил, что мне и одного-то достаточно. И написал объяснение, почему я отказываюсь от паспорта, они зафиксировали это", – сказал Кольченко.

В отказе от паспорта РФ бывший узник Кремля написал, что он является гражданином Украины, соответственно русский паспорт ему не нужен.

Что известно об Александре Кольченко?Его вместе с режиссером Олегом Сенцовым задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Тогда их обвинили в якобы подготовке террористического акта. Его приговорили к 10 годам российской колонии строгого режима. 7 сентября 2019 года Кольченко вернулся в Украину в рамках российско-украинского обмена пленными.

Заметим, что утром 7 сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемыми по схеме "35 на 35". Самолет с пленными украинцами приземлился в киевском "Борисполе" около 14 часов.

На Родину вернулись 24 военнопленные моряки, которые были захвачены возле Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.

Недавно в Минске анонсировали новый "большой обмен" пленными. Подробнее – здесь.



Политзаключенные Кремля вернулись в Украину / инфографика 24 канала



В Украину вернулись 24 военнопленных моряка / инфографика 24 канала