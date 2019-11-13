Колишній в’язень Кремля Кольченко розповів, як йому пропонували російський паспорт
Звільненому українському політв’язню Олександру Кольченку у Росії декілька разів пропонували паспорт РФ. Однак українець завжди відмовлявся.
Кольченко в інтерв’ю для "Радіо Свобода" розповів, що російський паспорт пропонували під час досудового слідства, а потім ще в таборі.
Важливо: США в ОБСЄ закликали Росію звільнити усіх українських бранців
Колишній в’язень Кремля пригадав, що його викликали в спецчастину. Туди приходить жінка, яка займається документальною кореспонденцією. Кольченко додав, що зазвичай туди викликають в обідній час, а його викликали вранці.
Я подумав: що ж такого термінового? Приходжу туди – там кілька співробітників. Один знімає на камеру. Інший каже: "Вітаємо, ось ваш російський паспорт",
– розповів Кольченко.
Українець подякував і наголосив, що у нього вже один є. "Вони кажуть: "Буде два". Я відповів, що мені і одного якось досить. І написав пояснення, чому я відмовляюся від паспорта, вони зафіксували це", – сказав Кольченко.
У відмові від паспорту РФ колишній в’язень Кремля написав, що він є громадянином України, відповідно російський паспорт йому не потрібен.
Що відомо про Олександра Кольченка?Його разом з режисером Олегом Сенцовим затримали у Криму 10 травня 2014 року. Тоді їх звинуватили у нібито підготовку терористичного акту. Його засудили до 10 років російської колонії суворого режиму. 7 вересня 2019 року Кольченко повернувся в Україну в рамках українсько-російського обміну полоненими.
Відзначимо, що вранці 7 вересня Росія та Україна провели обмін утримуваними за схемою "35 на 35". Літак з полоненими українцями приземлився в київському "Борисполі" близько 14 години.
На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.
Нещодавно у Мінську анонсували новий "великий обмін" полоненими. Детальніше – тут.
Політв'язні Кремля повернулися в Україну / інфографіка 24 каналу
В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / інфографіка 24 каналу