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      Колишній в’язень Кремля Кольченко розповів, як йому пропонували російський паспорт

      378 Читать новость на русском
      Олександр Кольченко
      Олександр Кольченко / 24 канал

      Звільненому українському політв’язню Олександру Кольченку у Росії декілька разів пропонували паспорт РФ. Однак українець завжди відмовлявся.

      Кольченко в інтерв’ю для "Радіо Свобода" розповів, що російський паспорт пропонували під час досудового слідства, а потім ще в таборі.

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      Колишній в’язень Кремля пригадав, що його викликали в спецчастину. Туди приходить жінка, яка займається документальною кореспонденцією. Кольченко додав, що зазвичай туди викликають в обідній час, а його викликали вранці.

      Я подумав: що ж такого термінового? Приходжу туди – там кілька співробітників. Один знімає на камеру. Інший каже: "Вітаємо, ось ваш російський паспорт",
      – розповів Кольченко.

      Українець подякував і наголосив, що у нього вже один є. "Вони кажуть: "Буде два". Я відповів, що мені і одного якось досить. І написав пояснення, чому я відмовляюся від паспорта, вони зафіксували це", – сказав Кольченко.

      У відмові від паспорту РФ колишній в’язень Кремля написав, що він є громадянином України, відповідно російський паспорт йому не потрібен.

      Що відомо про Олександра Кольченка?Його разом з режисером Олегом Сенцовим затримали у Криму 10 травня 2014 року. Тоді їх звинуватили у нібито підготовку терористичного акту. Його засудили до 10 років російської колонії суворого режиму. 7 вересня 2019 року Кольченко повернувся в Україну в рамках українсько-російського обміну полоненими.

      Відзначимо, що вранці 7 вересня Росія та Україна провели обмін утримуваними за схемою "35 на 35". Літак з полоненими українцями приземлився в київському "Борисполі" близько 14 години.

      На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.

      Нещодавно у Мінську анонсували новий "великий обмін" полоненими. Детальніше – тут.


      Політв'язні Кремля повернулися в Україну / інфографіка 24 каналу


      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Новини політики Українці в полоні РФ Обмін полоненими
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