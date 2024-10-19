В четырех учебных центрах ВСУ продолжительность БЗВП увеличили на 50%, – Генштаб

На базе четырех учебных центров Вооруженных сил Украины продолжительность базовой общевойсковой подготовки (БОВП) увеличили. Теперь обучение будет длиться 1,5 месяца вместо 30 дней.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба ВСУ Евгений Межевикин на брифинге в Киеве.

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Увеличение срока БОВП

Евгений Межевикин указал, что один из важных шагов, которые сделаны для наращивания подготовки и улучшения качества обучения военнослужащих в учебных центрах является увеличение сроков БЗВП.

С этой целью разработана и утверждена программа БЗВП со сроком обучения 1,5 месяца,

– сказал он.

Чиновник Генштаба указал, что это пилотный проект. Сейчас по решению главкома Сырского он внедряется на базе четырех ключевых учебных центров ВСУ. К этому эксперименту привлечены около 500 военнослужащих.

Межевикив отметил, что обновленная программа БЗВП предусматривает изучение основ применения БпЛА и окопных средств радиоэлектронной борьбы и разведки (РЭБ/РЭР), усиление тактико-огневой подготовки, разведывательно-диверсионной деятельности и навыков выживания на фронте, особенно выживания в холодное время года.

Результаты пилотного проекта проанализируют в декабре 2024 года. После этого Александр Сырский решит, распространять ли такую практику на другие учебные центры.