Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Зеленского после разговора с командирами батальонов и рот 65 и 118 отдельных механизированных бригад, а также 128 отдельной бригады территориальной обороны.

Смотрите также Романчук и стратегия геноцида: история российского генерала-преступника

Зеленский высказался об изменениях в армии

Владимир Зеленский отметил, что главным вопросом разговора была подготовка военных.

Нужны изменения в учебных центрах, осовременивание этой системы,

– подчеркнул президент.

Он также отметил обеспечение дронами и работу с ними. Зеленский заверил, что уже предоставил "все необходимые поручения" Кабмину и Минобороны по закрытию насущных потребностей подразделений.

Также во время встречи поднималась тема развития системы противодействия разведывательным вражеским дронам. "Есть успешные результаты, должны их масштабировать", – указал Зеленский.

Экс-командир 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", а теперь заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса будет находиться в постоянной коммуникации с боевыми командирами.