Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Зеленського після розмови з командирами батальйонів і рот 65 та 118 окремих механізованих бригад, а також 128 окремої бригади територіальної оборони.

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Зеленський висловився про зміни у війську

Володимир Зеленський зауважив, що головним питання розмови була підготовка військових.

Потрібні зміни в навчальних центрах, осучаснення цієї системи,

– підкреслив президент.

Він також наголосив на забезпеченні дронами та роботі з ними. Зеленський запевнив, що вже надав "усі необхідні доручення" Кабміну та Міноборони щодо закриття нагальних потреб підрозділів.

Також під час зустрічі підіймалася тема розвитку системи протидії розвідувальним ворожим дронам. "Є успішні результати, маємо їх масштабувати", – вказав Зеленський.

Екскомандир 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр", а тепер заступник керівника Офісу президента Павло Паліса перебуватиме в постійній комунікації з бойовими командирами.