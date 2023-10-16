Между тем, в ЦАХАЛ уверены, что открыть огонь по израильской территории Хезболле приказал Иран.

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В ЦАХАЛ объяснили, какие последствия будут иметь повторные атаки для Хезболлы

Если ливанские боевики продолжат совершать нападения на Израиль, то они столкнутся с мощным ответом со стороны ЦАХАЛ. Об этом заявил спикер Армии Израиля Даниэль Хагари.

Если Хезболла решится попробовать нас, реакция будет смертельной. Соединенные Штаты оказывают нам полную поддержку,

– подчеркнул Хагари.

Также в ЦАХАЛ отметили, что приказ обстрелять границу боевики из Ливана получили от Ирана. Таким образом, Израиль хотят отвлечь от подготовки к наземной операции в Секторе Газа.

Хезболла совершила ряд обстрелов, чтобы отвлечь нас от военных приготовлений на юге по приказу из Ирана и при иранской поддержке,

– заявил спикер ЦАХАЛ.

Обострение между Израилем и Хезболлой: что известно: