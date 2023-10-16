Между тем, в ЦАХАЛ уверены, что открыть огонь по израильской территории Хезболле приказал Иран.
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В ЦАХАЛ объяснили, какие последствия будут иметь повторные атаки для Хезболлы
Если ливанские боевики продолжат совершать нападения на Израиль, то они столкнутся с мощным ответом со стороны ЦАХАЛ. Об этом заявил спикер Армии Израиля Даниэль Хагари.
Если Хезболла решится попробовать нас, реакция будет смертельной. Соединенные Штаты оказывают нам полную поддержку,
– подчеркнул Хагари.
Также в ЦАХАЛ отметили, что приказ обстрелять границу боевики из Ливана получили от Ирана. Таким образом, Израиль хотят отвлечь от подготовки к наземной операции в Секторе Газа.
Хезболла совершила ряд обстрелов, чтобы отвлечь нас от военных приготовлений на юге по приказу из Ирана и при иранской поддержке,
– заявил спикер ЦАХАЛ.
Обострение между Израилем и Хезболлой: что известно:
- 15 октября Хезболла обстреляла ракетами пограничные города Израиля. Так, в городке Штула погиб строитель. Еще три человека получили ранения. Также боевики стреляли из стрелкового оружия по ряду израильских военных постов вдоль ливанской границы.
- В Хезболле объяснили свою атаку ответом на обстрел со стороны Израиля, во время которого погиб журналист Reuters.
- Израиль объявил об эвакуации жителей 28 населенных пунктов, расположенных в двухкилометровой зоне вблизи границы с Ливаном. Их разместят в отелях за счет государства.
- 15 октября ракета попала в штаб-квартиру ООН в Ливане. К счастью, никто не пострадал. Пока неизвестно, кому именно принадлежит ракета.