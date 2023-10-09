ЦАХАЛ заявил, что Израиль вернул под контроль все населенные пункты на границе с Газой

7 октября ХАМАС атаковал Израиль ракетами, после чего напал на него, захватив часть территорий. А 9 октября ЦАХАЛ заявил, что Израилю удалось вернуть под контроль все населенные пункты на границе с Газой.

Детальнее об этом рассказал официальный представитель Армии обороны Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари. Он, собственно, и подтвердил, что контроль над всеми населёнными пунктами, расположенными на границе с Сектором Газа, удалось восстановить Израилю.

Читайте также Израиль официально объявил состояние войны, в ходе конфликта погибли две украинки: бои до сих пор продолжаются

Боевых действий ни в одном из городов нет

По словам Хагари, за последние несколько часов были "единичные" инциденты столкновений между военными и палестинскими террористами.

Хагари отметил, что в региональном совете Шаар Ханегев войска убили трех террористов, а в Беэре – одного, в Холите и Суфе – пятерых, а в Алумиме – четырех.

Вполне возможно, что в этом районе все еще есть террористы,

– добавил Хагари.

Он отметил, что прорывы пограничных барьеров в Газе будут физически защищены с помощью танков. Их будут поддерживать боевые вертолеты и беспилотники.

По словам Хагари, армии удалось эвакуировать 15 из 24 пограничных городов. Она также продолжит эвакуацию из других в течение ближайшего дня. Спикер добавил, что Сдерот на этом этапе эвакуировать не будут.

Он также отметил, что к моменту начала боевых действий в субботу утром по Израилю выпустили около 4 400 ракет.

Что касается призыва резервистов, то Хагари говорит, что ЦАХАЛ "никогда не мобилизовал столько резервистов так быстро". Речь идет о 300 тысячах человек за 48 часов.

Заметим, что с утра 9 октября поступила актуальная информация от МИД Украины. В ней рассказали о спасении раненого украинского мальчика.

Что говорят в МИД об украинцах в Израиле

Спикер МИД Олег Николенко отметил, что украинским дипломатам удалось провести успешную спасательную операцию. Они вывезли из города Сдерот украинского мальчика, который во время нападения боевиков получил ранения. В настоящее время он находится в безопасном месте на попечении посольства. Ему предоставили необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Кроме того, удалось разыскать пятерых граждан Украины. Ранее их считали пропавшими без вести на юге Израиля.

Поступила также информация, что вблизи Сектора Газа могли погибнуть два украинца. Ее в МИД проверяют. Также ожидают официальное подтверждение информации о возможной гибели нашего земляка в самом Секторе Газа.