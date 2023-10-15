Общественный деятель и активист Давид Майофис сказал 24 Каналу, какие страны могут вступить в войну с Израилем. Кстати, Соединенные Штаты перебросили авианосную группу в восточную часть Средиземного моря, поскольку Израиль готовится к широкомасштабной кампании против ХАМАС в Газе.

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Массированная атака со всех фронтов

"Я думаю, что война в Израиле минимум продлится не больше трех месяцев. Террористическая группировка ХАМАС – это большая угроза. У них очень много ракет и туннелей, но это не сравнится с армией России. Палестинских боевиков меньше, но ракет в ХАМАС хватит на месяц-два", – отметил Майофис.

Аналитики говорят, что в войну с Израилем могут быть вовлечены пять стран. ЦАХАЛу грозит война на пяти фронтах: с боевиками ХАМАС, Ливаном, Ираном, Сирией и Йеменом.

Я думаю возможен такой сценарий, что будет массирована атака со всех фронтов. Поэтому Великобритания и Соединенные Штаты перебрасывают свои силы в Средиземное море к нашим границам.

– рассказал общественный деятель и активист.

По его предположениям, в случае полномасштабной войны с Ливаном с Хезболлой США помогут Израилю для того, чтобы солдаты ЦАХАЛ смогли побороть ХАМАС. Вероятно, Соединенные Штаты нанесут ракетный удар по целям Хезболлы, если террористы начнут полномасштабную атаку.

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Кто самый большой спонсор терроризма в мире

Крупнейший враг Израиля – Иран. Эта страна номер один террорист в мире, спонсируемый всеми террористическими группировками. В частности, Хути в Йемене, Хезболла в Ливане, ХАМАС и Палестинский джихад в Секторе Газы.

"Иран сильнее вместе с Кремлем. У них много общих соглашений, они абсолютно скоординированы. Сейчас Иран – один из главных союзников России", – заметил Майофис.

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