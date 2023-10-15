Громадський діяч та активіст Давід Майофіс сказав 24 Каналу, які країни можуть вступити у війну з Ізраїлем. До речі, Сполучені Штати перекинули авіаносну групу до східної частини Середземного моря, оскільки Ізраїль готується до широкомасштабної кампанії проти ХАМАС у Газі.

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Масована атака з усіх фронтів

"Я думаю, що війна в Ізраїлі мінімум триватиме не більше трьох місяців. Терористичне угруповання ХАМАС – це велика загроза. У них дуже багато ракет і тунелів, але це не зрівняється з армією Росії. Палестинських бойовиків менше, але ракет в ХАМАС вистачить на місяць-два", – зазначив Майофіс.

Аналітики говорять, що у війну з Ізраїлем може бути залучено п'ять країн. ЦАХАЛу загрожує війна на п'яти фронтах: з бойовиками ХАМАС, Ліваном, Іраном, Сирією та Єменом.

Я думаю можливий такий сценарій, що буде масована атака з усіх фронтів. Тому Велика Британія та Сполучені Штати перекидають свої сили до Середземного моря до наших кордонів,

– розповів громадський діяч та активіст.

За його припущеннями, у разі повномасштабної війни з Ліваном з Хезболлою, США допоможуть Ізраїлю для того, щоб солдати ЦАХАЛ змогли побороти ХАМАС. Ймовірно, Сполучені Штати завдадуть ракетного удару по цілях Хезболли, якщо терористи розпочнуть повномасштабну атаку.

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Хто найбільший спонсор тероризму у світі

Найбільший ворог Ізраїлю – Іран. Ця країна номер один терорист у світі, який спонсорує всі терористичні угруповання. Зокрема, Хуті в Ємені, Хезболлу в Лівані, ХАМАС та Палестинський джихад в Секторі Гази.

"Іран сильніший разом з Кремлем. У них багато спільних угод, вони абсолютно скоординовані. Зараз Іран – один з головних союзників Росії", – зауважив Майофіс.

Співпраця Росії з ХАМАС