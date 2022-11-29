Многие группировки наемников "повара Путина" Пригожина сейчас под Бахмутом и безрезультатно пытаются захватить город. Однако также части подразделений ЧВК "Вагнер" сейчас в Африке – на это, возможно, никто бы не обратил внимания, если бы загадочный самолет не атаковал "элитных" российских солдат в ночь на понедельник, 28 ноября.

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Авиаудар по вагнеровцам: что известно

Правительство Центральноафриканской Республики заявляет, что самолет залетел на территорию государства из соседней страны.

С какими странами граничит ЦАР Центральноафриканская республика граничит на северо-востоке с Суданом, на востоке – с Южным Суданом, на юге – с Демократической Республикой Конго, на юго-западе – с Республикой Конго, на западе – с Камеруном, на севере – с Чадом. Важно, что ЦАР – одна из наименее обитаемых стран Африки и одна из самых бедных стран мира.

Источник: Википедия

Неизвестный самолет нанес авиаудар по объекту вагнеровцев в городе Босангоа, что на Севере государства. Власти ЦАР констатировали, что он сбросил бомбы на лагерь солдат, а также попал в местонахождение боевиков ЧВК "Вагнера", которые, кстати, считаются "союзниками" африканцев.

Заметим! В результате атаки никто не пострадал, но местные власти начали расследование, чтобы установить, кто ответственен за этот инцидент. Высокопоставленные чиновники сообщают, что атака нанесла значительный материальный ущерб.

Что говорят местные власти

Глава регионального управления лесных ресурсов Босангоа Этьен Нгеретум отметил, что самолет нанес четыре удара по позициям боевиков в 02:50 ночи, но никто его не заметил, потому что была ночь. По его словам, прилет был по хлопковой фабрике, которую контролировали боевики ЧВК "Вагнера", а после взрывов на месте обнаружили гвозди и куски железа.

Мэр города Пьер Денамгер подтвердил авиа атаку французскому агентству Le Monde.

Это самолет без огней, который мы не смогли идентифицировать. Целью была хлопчатобумажная фабрика, которую россияне и вооруженные силы используют как базу, повреждений не так много,

– отметил чиновник.

Напомним, Украина пытается установить тесные дипломатические отношения со странами Африки, чтобы склонить государства на свою сторону. Недавно глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба посетил ряд государств на Африканском континенте.

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