Впрочем, российское войско не собирается останавливаться на этом, поскольку Пригожин, фактически руководящий атаками на Бахмут, решил выполнить свое обещание захватить город любой ценой. Все ради того, чтобы добавить себе политические бонусы и продвинуться в направлении захвата кресла главы минобороны России.
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По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, поскольку многомесячные попытки взять город в лобовых атаках оказались бесполезными, Пригожин получил от Путина подарок – усиление наемников-зеков частично мобилизованным "мясом".
Показательное избиение до смерти – норма для вагнеровцев
- Судя по всему, владелец частной армии пользуется чрезвычайным доверием бункерного старика. Поскольку тот в середине ноября пересек условную "красную линию" и согласился передать в подчинение Пригожина "могилизированных" россиян.
- Ранее подобные просьбы, поступавшие от руководителя вагнеровцев, Путин игнорировал. Существовало четкое распределение между разными кремлевскими кланами: Шойгу и компания управляют исключительно армейскими группировками, а Пригожин – наемниками и заключенными.
- При этом группа "Вагнера" имела безлимит на получение какого-либо тяжелого вооружения – от танков до самолетов. Частная группировка убийц создавалась для предотвращения армейского бунта. При этом на фронте вагнеровцы должны действовать исключительно отдельно от личного состава ВС России.
- Именно таким образом сумасшедший диктатор достигал определенного баланса: обе преступные группировки действовали в пользу достижения военно-политических целей, однако в случае чего они защищали бы его друг от друга.
- Впрочем, в какой-то момент амбиции Пригожина начали выходить из-под контроля Путина. Первый позволил себе открыто атаковать своих соперников и вступил в открытую борьбу за должность министра обороны с целью захватить российский престол.
Пригожин понял, что общественная поддержка Шойгу и российского генералитета постоянно уменьшается на фоне военных провалов, поэтому для усиления своих политических позиций он должен демонстрировать победы. Поскольку судьба зэков россиян вообще не волнует, а количество заключенных в стране-агрессоре дает возможность безлимитно набирать в войско личный состав, Пригожин с самого начала безжалостно гонял их на убой в лобовые атаки. Схема была очень проста: если бойцы ВСУ ликвидировали сотню отпущенных из-за решетки заключенных, но отступили на метр, на место погибших сразу же привозили еще 150–200 человек. Не считаясь с потерями, "повар Путина" положил под Бахмутом не менее 3 тысяч зэков и две тысячи наемников, боевиков Донбасса и местных мобилизованных. Однако в ноябре он столкнулся с несколькими серьезными проблемами.
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Во-первых, качество и мотивированность заключенных упали фактически до нулевой отметки. Среди отправленных на смерть преступников становилось все больше тех, кто решил использовать попадание в зону боевых действий как способ бежать на свободу. Кроме того, стало меньше среди них и тех, кто готов отдать свою жизнь за идеи Путина. Многие зэки начали сдаваться в плен. Многие – сбежали.
Так чтобы хоть как-то контролировать свое войско опущенных, Пригожин лично приказал забивать до смерти каждого, кто отказывается выполнять приказы. Для большего устрашения подконтрольные владельцу группы "Вагнера" псевдоСМИ и вообще опубликовали видео с казнью одного из заключенных, побывавшего в украинском плену.
Массовые и показательные казни в отрядах "Вагнера" давно стали нормой для этой группировки. А с недавних пор они распространяются и на "чмобиков", которых Пригожин получил в нарушение существовавшего между башнями Кремля джентльменского договора.
Пригожин захватывает минобороны
Согласно неформальным договоренностям, мобилизованные в состав ВС России должны подчиняться исключительно руководству минобороны, однако правила игры среди кремлевской верхушки изменились.
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Тот факт, что Пригожин смог выбить для себя доступ к частично мобилизованным для пополнения своих потерь, свидетельствует о том, что Путин очень близок к смене армейского командования, которое стремительно теряет его доверие.
Так что недавно на штурм Бахмута начали отправлять не только "вагнеровцев", но и "чмобиков". Тех же, которые недавно чудом выжили на Херсонщине. При этом Пригожин решил беречь "своих" и показательно отправляет на убой первыми именно мобилизованные.
Никакого успеха подобная тактика, конечно, не приносит. Захватчики без перерыва, волна за волной, идут в наступление по всей линии фронта и погибают. На их место сразу же отправляют других. Так каждый день в украинских степях отдают свою жизнь сотни российских мобилизованных. Ради того, чтобы Пригожин получил место министра, а Путин мог похвастаться захватом очередного разрушенного населенного пункта.