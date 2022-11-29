Чимало угрупувань найманців "кухаря Путіна" Пригожина зараз під Бахмутом та безрезультатно намагаються захопити місто. Однак також частини підрозділів ПВК "Вагнер" зараз в Африці – на це, можливо, ніхто б не звернув уваги, якби загадковий літак не атакував "елітних" російських солдатів у ніч на понеділок, 28 листопада.

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Авіаудар по вагнерівцях: що відомо

Уряд Центральноафриканської Республіки заявляє, що літак залетів на територію держави з сусідньої країни.

З якими країнами межує ЦАР Центральноафриканська республіка межує на північному сході з Суданом, на сході – з Південним Суданом, на півдні – з Демократичною Республікою Конго, на південному заході – з Республікою Конго, на заході – з Камеруном, на півночі – з Чадом. Важливо, що ЦАР – одна з найменш населених країн Африки та одна з найбідніших країн світу.

Джерело: Вікіпедія

Невідомий літак завдав авіаудару по об'єкту вагнерівців в місті Босанґоа, що на Півночі держави. Влада ЦАР констатувала, що він скинув бомби на табір солдатів, а також поцілив у місце розташування бойовиків ПВК "Вагнера", які, до речі, вважаються "союзниками" африканців.

Зауважмо! Внаслідок атаки ніхто не постраждав, але місцева влада розпочала розслідування, щоб встановити, хто відповідальний за цей інцидент. Високопосадовці повідомляють, що атака спричинила значну матеріальну шкоду.

Що каже місцева влада

Голова регіонального управління лісових ресурсів Босанґоа Етьєн Нгеретум зазначив, що літак завдав чотири удари по позиціях бойовиків о 2:50 ночі, але ніхто його не помітив, бо була ніч. За його словами, приліт був по бавовняній фабриці, яку контролювали бойовики ПВК "Вагнера", а після вибухів на місці знайшли цвяхи та шматки заліза.

Мер міста П'єр Денамгер підтвердив авіаатаку французькому агентству Le Monde.

Це літак без вогнів, який ми не змогли ідентифікувати. Ціллю була бавовняна фабрика, яку росіяни та збройні сили використовують як базу, пошкоджень не так багато,

– зазначив чиновник.

Нагадаємо, Україна намагається встановити тісні дипломатичні відносини з країнами Африки, аби схилити тамтешні держави на свій бік. Нещодавно глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба відвідав низку держав на Африканському континенті.

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