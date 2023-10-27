У Царева заявили, что в него стреляли дважды: его нашли без сознания возле санатория
Оккупанты утверждают, что в предателя Олега Царева стреляли дважды. Его якобы обнаружили без сознания возле санатория, где он проживал.
Об этом сообщают в телеграм-канале Царева, информирует 24 Канал. Сейчас правдивость этой информации проверяется.
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Оккупанты утверждают, что в Царева стреляли дважды
Так, администратор телеграм-канала Царева подтвердил факт покушения и заявил, что в предателя Украины якобы дважды стреляли. Его якобы обнаружили без сознания возле санатория, где он проживал.
Информация о покушении на Олега Царева подтверждается его родными. Около полуночи на территории санатория, где он проживает, в него дважды стреляли. Информации о преступнике нет, работают силовики,
– утверждают в телеграм-канале предателя.
К тому же отмечается, что коллаборант якобы потерял много крови. Информации о состоянии Царева пока нет.
"На момент прибытия кареты скорой помощи Олег был без сознания, с большой кровопотерей. Информации о состоянии здоровья пока нет", – добавил администратор Царева.
Что этому предшествовало
- Российские СМИ писали, что в Олега Царева стреляли. Сообщалось, что в его дом ночью 27 октября приезжала "скорая".
- Глава движения "Мы вместе с Россией" заявил, что Олег Царев находится в реанимации. По его словам, коллаборант в "очень тяжелом состоянии".
- Отмечалось, что в больницу Царев попал с огнестрельным ранением.
- Кстати, в Кремле ничего не знают о покушении на Олега Царева в Ялте, заявил Дмитрий Песков.