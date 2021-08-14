Миллионные заработки и провалы CD Projekt RED: что кроется за играми "Ведьмак" и Ciberpank 2077

CD Projekt – известные на весь мир польские разработчики компьютерных игр. Однако во время работы над "Ведьмак-3: Дикая охота" и Ciberpank 2077 компанию постигли успехи, неудачи и даже судебные иски.

Главные силы бросили на создание следующего "Ведьмака". Основой игрушки должен был стать полностью открытый мир, наполненный многочисленными квестами. Размеры – в 30 раз больше, чем в предыдущей части. Как всегда, большое внимание уделили мелким деталям.

В первой части Безумный успех CD Projekt RED: что пережили разработчики культовой игры "Ведьмак"

"У нас совсем немного времени, чтобы убедиться, что волосы нашего главного героя Геральта выглядят великолепно. Еще один пример – там будет медведь, и обилие меха на нем будет шевелиться. И животное будет двигаться так естественно!", – рассказал участник команды разработчиков "Ведьмака-3" Балаш Торок.

Реалистичные жители

Релиз планировали на 2014 год. Однако в конце 2013 года команду разработчиков охватила паника. У них был завершенный сюжет, разработанный геймплей (то есть набор правил взаимодействия игрока и игры), но пустой открытый мир.

"Нам хотелось, чтобы каждый уголок мира было интересно исследовать. В селах живут уникальные жители с распорядком дня. Хотим, чтобы они реагировали на происходящее вокруг. Во время дождя они идут в дом или ищут укрытие. К тому же обращают внимание как на Геральта, так и на животных и монстров", – пояснил Филипп Вебер, дизайнер квестов CD Projekt RED.

Разработчики пытались сделать игру реалистичной / Фото CD Projekt RED

В начале 2014 года к работе над "Ведьмаком" приобщили и ту команду, которая работала над Ciberpank 2077, который временного заморозили. Далее примерно 200 человек наполняли игровой мир Ведьмака сотнями квестов. Прохождение основной сюжетной линии занимает примерно 50 часов.

"В конце производства оказалось, что слишком много диалогов. У каждого бокового квеста может быть всего 250 строк. Вы можете использовать строку, чтобы сказать: "спасибо". Однако можете сделать монолог. Писатели работали как сумасшедшие, чтобы вложиться в лимит", – поделился главный автор "Ведьмака-3" Марцин Блага.

Музыка мира Ведьмака

Фанатам полюбилось музыкальное наполнение "Дикой Охоты", в основу которого лег фольк со средневековыми мотивами. Компания пригласила к сотрудничеству польскую группу Percival.

"Мы использовали некоторые композиции, которые уже существовали – современные исполнения традиционных польских, украинских, венгерских, латвийских и словацких народных песен. Однако большая часть музыки – это наш материал, который разработали специально для игры", – отметил музыкальный директор "Ведьмака-3" Марцин Пшибилович.



Группа Percival играет фолк со средневековыми мотивами / Фото с фейсбук-страницы Percival

Во время первой записи музыкального директора ждала неожиданность. Он записал ноты, составил электронные таблицы, собрал все записки и узнал о музыкальных инструментах группы, технике исполнения.

"Внезапно я узнал, что половина бенда не знает, как читать ноты. Оказалось, что им, как и мне, нравится импровизировать. Поэтому большая часть музыки, которую мы создали для "Ведьмака-3", это были джем-сейшены", – сказал Марцин Пшибилович.

Триумф "Ведьмака-3"

Релиз "Дикой охоты" переносили несколько раз. Окончательно игра попала к пользователям в мае 2015 года. Кстати, для игры программисты написали 1 миллион 400 тысяч строк кода. Ложку дегтя добавили консольные версии. Они слишком часто "лагали" и это немного подгорчило триумф "Ведьмака-3". За первый месяц игра "Ведьмак: Дикая охота" разошлась тиражом 6 миллионов и принесла разработчикам 137 миллионов долларов, а в 2020 году продали 28 миллионов копий.



К 2020 году продали 28 миллионов копий / Фото Getty Images

И это еще не все. Мировые геймерские издания, в том числе IGN, GameSpot и Game Informer дали приключениям Геральта максимальную или близкую к максимальной оценку. На ежегодной международной церемонии "Золотой джойстик" творение польской компании получило награду "Самая ожидаемая игра года". "Дикую Охоту" локализовали на 15 языках.

"Названия сел или других географических объектов, имена людей – все это имеет смысл. Поэтому мы не говорим переводчикам просто скопировать с английского. Просим найти что-то такое в своем языке, что будет передавать тот же смысл", – рассказала старшая менеджер проектов по локализации Эйнара Эчаниз.

Популярность в США и Японии

В октябре 2015 года CD Projekt RED выпустила сюжетное приложение к третьему "Ведьмаку" – "Каменные сердца". В 2016 году появилось дополнение "Кровь и вино". Впоследствии для фанов стала доступна карточная видеоигра "Гвент: Ведьмак", в которую играет Геральт в "Дикой Охоте".

"Самая большая проблема была с главными героями, с которыми вы можете играть и от которых можете получать карточки. Потому что, очевидно, что наша история имеет выбор и последствия. Некоторые из персонажей могут умирать. Если, например, барон погибнет, то как вы получите от него карточку? Нам пришлось очень хорошо обдумать все эти варианты", – отметил главный дизайнер квестов "Ведьмака-3" Матеуш Томашкевич.



Игра о Ведьмаке получила известность во всем мире / Фото CD Projekt RED

В 2019 году мир всколыхнула новая волна популярности вселенной Ведьмака. Когда Netflix презентовал первый сезон сериала об охотнике за уродствами. Ранее игровая трилогия была популярной большей частью среди европейцев, но после выхода сериала ажиотаж взорвался и в Америке, и в Японии. Исполнитель главной роли в нетфликсовской версии Ведьмака Генри Кавилл признался, что фанатеет от того, что сделал CD Projekt RED.

"Я был поклонником жанра фэнтези с юного возраста, когда мой папа читал мне. Еще до того как я сам научился читать. Также я большой геймер и проводил немало времени за играми в этом жанре. В частности, третьего "Ведьмака" я прошел дважды", – рассказал Генри Кавилл.

Автор книг о Ведьмаке не верил в успех игры

Кого точно сложно назвать фанатом игр о Ведьмаке, так это литературного отца фэнтезийной саги Анджея Сапковского. Писатель понял, что в далеком 1997 году очень продешевил, продав права всего за 9,5 тысяч долларов. Которые, учитывая бешеную популярность видеофраншизы, теперь казались смехотворными. Сапковский начал во всеуслышание роптать.

CD Projekt выплатили Сапковскому дополнительные деньги / Фото Piotr Kamionka, East News

"Я был глуп продав все права. Они предложили мне процент от своей прибыли. Я сказал: "Нет, прибыли вообще не будет – дайте мне все мои деньги прямо сейчас! Целую сумму". Это было тупо. Я был достаточно глуп, чтобы оставить все в их руках, потому что не верил в их успех. Но кто мог предсказать их успех? Я не мог", – сказал Сапковский.

Писатель не стеснялся называть видеоигры тупым занятием. Он боится, что через 20 лет все забудут, кто является настоящим автором историй про Геральта. Поэтому в октябре 2018 года подал иск на CD Projekt за нарушение авторских прав. Сапковский требовал выплаты компенсации 16 миллионов долларов. В 2019 году стороны достигли мира. Студия выплатила Сапковскому определенную сумму, но ее размеров до сих пор не разглашают.

Ожидания Ciberpank 2077

CD Projekt обещал порадовать фанатов новым проектом еще в 2013 году. После выхода 3 части Ведьмака поклонники просто требовали ускориться с Ciberpank, но чего-то внятного разработчики сказать не могли. Часто просто отмалчивались.

Так прошло 5 лет. В 2018 году аудитории показали первый трейлер предстоящей игры. Потом снова было молчание. Во время международной выставки видеоигр Electronic Entertainment Expo поляки показали 2 трейлер. Далее на сцену поднялся Киану Ривз, исполняющий роль одного из центральных персонажей – гитариста Джонни Сильверхенда.

Образ Киану Ривза использовали в игре / Фото Getty Images

События игры разворачиваются в вымышленном североамериканском городе Найт-Сити, где правят гигантские могущественные корпорации, уличные банды, насилие и жестокость. Игра происходит от первого лица с кодовым именем V. Пол, внешность, голос пользователь настраивает в начале игры. Одним из сообщников V становится бунтарь и Сорвиголова рокер Джонни Сильверхенд.

"У него много энергии, хорошее чувство юмора. Порой он темен, порой страстен. А еще он немного наивен, но суперопытен в жизни. У него, безусловно, есть аппетит к жизни", – пояснил Киану Ривз.

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Объектом гордости разработчиков стала синхронизация губ с речью персонажей на всех языках, которыми локализовали игру, а их было 10. Для этого специально разработали технологию от студии Jali Research Incorporated.

"Если синхронизация губ правильная, вы не замечаете этого. Если выражения лица совпадают и соответствующие действия, вы не обращаете на это внимания, а фокусируетесь на игре", – сказал соучредитель Jali Research Incorporated Крис Лендрю.

Польскую компанию ждала катастрофа

На уже упомянутой презентации в 2019 году Киану Ривз назвал фанатам точную дату релиза игры – 16 апреля 2020 года. Стартовала предпродажа. За несколько дней Ciberpank 2077 стал самой продаваемой игрой глобального сервиса Steam. Этот ажиотаж остро раскритиковал Джон Уокер-редактор британского сайта, посвященного видеоиграм, Rock Paper Shotgun.

"Вы абсолютные идиоты! Эта игра не выйдет через год. Она даже не готова. И вы заплатили за это деньги! Для чего? Что с вами не так?...Нет, я не ошибаюсь. Я съем штаны, если эта игра выйдет в апреле следующего года. При наилучшем стечении обстоятельств это произойдет в сентябре, но, вероятнее всего, в декабре", – возмутился Джон Уокер.



Так выглядит Киану Ривз в игре / Фото CD Projekt RED

Поклонники CD Projekt RED затравили Уокера, но редактору не пришлось есть собственные штаны. Поляки таки перенесли релиз. Впоследствии еще раз. И еще раз.

"Это, возможно, самый стрессовый период в моей жизни. Не знаю, почему, но я не могу справиться с давлением. Я – тень самого себя", – сказал соучредитель CD Projekt Марцин Ивинский.

Еще до презентации виртуальной антиутопии CD Projekt завоевала звание лидера среди игровых компаний на Старом континенте. Ее стоимость пересекла отметку в 8 миллиардов долларов. Дальше польскую студию ждала катастрофа. Предчувствия Ивинские не были беспочвенными. 10 декабря 2020 года мир увидел Ciberpank 2077.

Версии игры для текущего поколения консолей PlayStation-4 и Xbox One были ужасными. Игра зависала. Сложно было водить героя и стрелять. Текстуры и геометрия не прогружались. На мониторах появлялись нелепые размытые фигуры.

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Пользователи, которые играли Ciberpank 2077 на ПК, сетовали на несовершенную боевую систему и открытый мир, который служит декорацией. Разъяренные игроки жаловались на безумно большое количество багов. Дошло до того, что SONY вообще удалила игру из PlayStation Store.

Всего за 5 дней после релиза Ciberpank 2077, акции CD Projekt RED обвалися, как замок из песка – на страшные для владельцев 50%. Чтобы удержать репутацию, польская студия заявила, что вернет деньги недовольным качеством игры покупателям.

Польские разработчики совершенствуют игру / Фото CD Projekt RED

"Наша главная цель – исправить ошибки, с которыми сталкиваются игроки на разных платформах. Мы будем регулярно выпускать большие и маленькие обновления", – сказал Марцин Ивинский.

Судебные иски и амбициозные планы

Поляки действительно постепенно улучшали игру. Очередным ударом по разработчиках было то, что они пропустили уязвимость Ciberpank 2077 до внешнего вмешательства. Кибермошенники могли получать через игру доступ к компьютерам геймеров. Разработчики признали свой промах и устранили его. Однако впереди были новые испытания.

Польское управление по охране конкуренции и пользователей начало проверять CD Projekt. Посыпались судебные иски от инвесторов, рассмотрение которых продолжается до сих пор. Весной 2021 года в студии случился еще один инцидент. Работники заговорили о харасменте со стороны Конрада Томашкевича, руководившего разработкой третьего "Ведьмака". Он отрицал грубое обращение с подопечными, но все же решил покинуть компанию.

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Польской студии пророчили поглощение конкурентами. Однако этого так и не случилось. Наоборот, поляки выкупили канадскую компанию Digital Scapes, которая помогала в разработке Cyberpunk 2077 и переименовали ее на CD Projekt RED Vancouver.

Весной 2021 года CD Project RED объявил об амбициозных планах на 2022 год. Несмотря на обвинения фанатов в самоуверенности, студия намерена одновременно разрабатывать несколько triple – A игр (это как блокбастер в кино) за сюжетами Ведьмака и Ciberpank 2077. Обеспечить высокое качество имеет, в частности, новый улучшенный движок Red engine 2.0, расширенный штат и специальные комиссии экспертов, в которую войдут инженеры, программисты и дизайнеры.

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