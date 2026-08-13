Об этом президент Украины написал в своем телеграм-канале.

Что сказал Зеленский об ударе по локомотиву в Одесской области?

Владимир Зеленский отметил, что враг сознательно целился в гражданский объект. По словам главы государства, оператор реактивного дрона четко понимал, куда наносит удар.

Сегодня в Одесской области россияне в очередной раз разбили обычный локомотив пассажирского поезда реактивным дроном. В поезде находилось триста сорок человек. И тот, кто управлял дроном, точно не мог не знать, что цель абсолютно гражданская,

– заявил глава государства.

Президент выразил соболезнования семьям погибших железнодорожников. Он также добавил, что этой ночью оккупанты запустили более 130 ударных беспилотников, попадания зафиксированы в одиннадцати регионах страны.

"Каждый день россияне наносят удары просто ради того, чтобы сеять террор в обычной жизни людей. И, к сожалению, далеко не на каждый такой удар следует решительный ответ со стороны мирового сообщества. Нужна большая помощь в сфере ПВО, большее давление на Россию, если мир серьезно настроен остановить эту войну в Европе", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский, комментируя удар по локомотиву в Одесской области 13 августа, подтвердил гибель двух железнодорожников. Погибли машинист поезда и его помощник.

Из-за резкого маневра вражеского дрона железнодорожники просто не успели полностью остановить поезд и эвакуироваться из кабины. Несмотря на трагедию с экипажем, 340 пассажиров поезда и поездную бригаду удалось спасти, среди них пострадавших не было.