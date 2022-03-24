Цель – Киев: враг перекидывает вооружение и военную технику в Беларусь и Крым
Источник:Генштаб ВСУ
В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины обнародовали актуальные данные о ситуации на фронте по состоянию на 12:00 24 марта 2022 года.
Руководство ВСУ заявило, что россияне перекидывают вооружение и военную технику из военных округов на территорию соседней Беларуси и временно оккупированного Крыма.
Обратите внимание Ядерный терроризм: российские пропагандисты прибыли на ЧАЭС
Враг перекидывает войска в Беларусь и Крым
Таким образом, они готовятся к очередной попытке реализации наступательных действий с целью оцепления столицы Украины – Киева.
В Генштабе ВСУ добавили, что военное руководство России постепенно отдает себе отчет, что им не хватит имеющихся сил и средств для содержания временно занятых территорий и ведения дальнейших оборонных действий в Украине.
Ситуация в регионах Украины по состоянию на 24 марта: смотреть видео