Цель – Киев: враг перекидывает вооружение и военную технику в Беларусь и Крым

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины обнародовали актуальные данные о ситуации на фронте по состоянию на 12:00 24 марта 2022 года.

Руководство ВСУ заявило, что россияне перекидывают вооружение и военную технику из военных округов на территорию соседней Беларуси и временно оккупированного Крыма.

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Враг перекидывает войска в Беларусь и Крым

Таким образом, они готовятся к очередной попытке реализации наступательных действий с целью оцепления столицы Украины – Киева.

В Генштабе ВСУ добавили, что военное руководство России постепенно отдает себе отчет, что им не хватит имеющихся сил и средств для содержания временно занятых территорий и ведения дальнейших оборонных действий в Украине.

Ситуация в регионах Украины по состоянию на 24 марта: смотреть видео