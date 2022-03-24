Керівництво ЗСУ заявило, що росіяни перекидають озброєння та військову техніку з військових округів на територію сусідньої Білорусі та тимчасово окупованого Криму.

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Ворог перекидає війська у Білорусь та Крим

Таким чином, вони готуються до чергової спроби реалізації наступальних дій з метою оточення столиці України – Києва.

У Генштабі ЗСУ додали, що військове керівництво Росії поступово усвідомлює, що їм не вистачить наявних сил та засобів для утримання тимчасово зайнятих територій та ведення подальших оборонних дій в Україні.

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