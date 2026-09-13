От этого зависит шанс на справедливый мир: Арахамия объяснил цель мирных переговоров с Россией

Украина хочет наладить системный переговорный процесс с Россией. А его ключевая задача – это создание так называемого "туннеля".

Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" и член украинской переговорной группы Давид Арахамия. Он выступил с этим заявлением в рамках конференции YES Annual Meeting 2026, сообщает 24 Канал.

В чем, по мнению Арахамии, заключается цель мирных переговоров с Россией?

Член украинской переговорной группы подчеркнул, что для создания вышеупомянутого "туннеля" необходимо наладить регулярный и систематический контакт в одном месте и с постоянным составом участников.

По его словам, такой процесс является необходимым фундаментом. Хотя на начальном этапе такой формат может разочаровывать людей, которые ежедневно страдают от российских атак.

Иногда на переговорах терпишь неудачу, но я бы не сказал, что каждый раз начинаешь полностью с нуля. Ты начинаешь с чего-то, получаешь определенные знания об этом и устанавливаешь определенные связи в этом вопросе,

– отметил он.

Арахамия добавил: в отличие от демократической Украины, в России принятие решений полностью зависит от одного человека – Владимира Путина. А сейчас он окружен исключительно сторонниками войны.

В то же время украинская стратегия заключается в том, чтобы задействовать все возможные международные каналы – от стран Ближнего Востока и БРИКС до европейских партнеров. Главная цель этой работы, по словам Арахамии, – выявить всех чиновников из окружения Путина и увеличить количество людей, выступающих за прекращение боевых действий.

"Поэтому чем больше людей, выступающих за мир, будет вокруг Путина, тем больше шансов, что мы получим справедливый мир, которого все мы ищем. Это способ добиться этого, я считаю", – резюмировал он.

Что еще заявил Арахамия?

Нардеп отметил, что в настоящее время переговорному процессу не хватает "существенного содержания". В то же время он считает, что ситуация может измениться после проведения выборов в Госдуму России 18–20 сентября.

"Я почти уверен, что они вернутся в начале октября, после выборов в Госдуму", – подчеркнул он.

Мирные переговоры: какие заявления звучали в последнее время?

На полях YES глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что Украина готовится к новому раунду мирных переговоров. И состояться они должны в октябре. Речь идет о трехстороннем формате – Украина, Россия, США.

В то же время переговорщик со стороны США Джаред Кушнер считает, что Путин уже обозначил линию, которой Москва хочет достичь. По его словам, если бы Украина согласилась отступить до этой линии, остальная часть соглашения была бы готова и согласована. Однако Киев пока не соглашается на такой вариант.

Что касается личной встречи Путина и Зеленского, то украинский президент предлагал провести ее в Майами, где должен состояться саммит G20. Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал такое мероприятие "невозможным".